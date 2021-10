Zaira Nara lanzó un "palito" a través de un mensaje después de que su hermana Wanda anunció su reconciliación con Mauro Icardi tras el affaire del futbolista con la China Suárez.

"El amor siempre triunfa...", escribió Zaira Nara en una historia de Instagram, replicando el posteo que hizo Wanda que retrata su reconciliación con el jugador del París Saint-Germain Football Club. "Lo demás es puro cuento", agregó, sin mencionar a la China pero en referencia a la tormenta que atravesó la pareja.

Luego del escándalo que se generó entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que involucró a Eugenia China Suárez como la tercera en discordia, Zaira Nara publicó una foto junto a su hermana y puso "con vos siempre".

Días después, Ángel de Brito en LAM (El Trece) dio a conocer el enojo de Zaira con la China, con quien comparte el mismo representante además de ser amigas: “Hablé con Zaira un ratito, le pregunté qué relación puntual tenía ella con la China y era más de lo que yo pensaba”. “Las conozco a las dos desde que arrancaron más o menos, ellas empezaron a trabajar como modelos con Paul García Navarro en la agencia Multitalent, que es uno de los dueños, y hace más de 15 años que las maneja a las dos. Zaira me decía que hace mucho tiempo que trabaja con la China, es decir que tienen relación, hablan por teléfono por cosas laborales y personales. Tenían un vínculo”, explicó el periodista.

Lo más picante llegó cuando Connie Ansaldi escribió En Twitter: “A mi me importa 3 pepinos si es un hombre o una mujer. No sean papanatas. De Vicuña escribí lo mismo. No es amor: es un patrón malvado de conducta. Una vez te puede pasar, dos es raro, tres: tenes una patología jodida”. Si bien Connie no menciona a la China, se refería a ella. El punto fue que Zaira le puso me gusta.