"And the Oscar goes to...", dijo Warren Beatty, un ícono de Hollywood, encargado de presentar el Oscar a Mejor Película.

Lo que vino después, es digno de quedar registrado en los anales de la historia.

"La La Land", anunció el legendario actor, y sonaron las trompetas triunfales y los responsables del film comenzaron a subir al escenario. Incluso, la cuenta oficial de Twitter de la Academia publicó la película ganadora.

Sin embargo, apenas tomó el sobre, Jordan Horowitz, productor del filme dirigido por Damien Chazelle se dio cuenta del error y hubo que salir a aclarar la situación: el mejor film, votado por los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, era "Luz de luna".

"Lo siento, no, ha habido un error", exclamó. "'Luz de luna' ganó mejor película. No es una broma, no es una broma. Me temo que leyeron la cosa errada", manifestó, para sorpresa de todos.