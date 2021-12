Desde hace algunas semanas, un niño de 10 años se hizo viral tras lanzar un emprendimiento de pastelería para juntar el dinero para una operación reconstructiva que necesita urgente. Se trata de Joaquín Nahuel Escobar, un chico de General Rodríguez que hace dos años sufrió un accidente durante el cumpleaños de la pareja del padre -tomó una botella de alcohol y la roció sobre unas brasas porque quería encenderlas y las llamas tomaron una parte de su brazo y de su cara- y terminó con el 25% del cuerpo quemado.

Para costear la operación, el niño lanzó un emprendimiento de pastelería en las redes sociales. Lo bautizó Delicias J.N y las repercusiones fueron inmediatas y pronto Joaquín paseó por varios programas manejando la manga a la perfección, conoció a Damian Betular y hasta lo recibieron los jugadores de Boca, que le hicieron un pedido dulce y lo invitaron a conocer la Bombonera.

Sin embargo, durante los últimos días el niño fue víctima de ciberbullying y le cayeron con las críticas más dolorosas, lo que llevó a sus padres a cerrar Twitter. Fueron tales las repercusiones, que muchos famosos se manifestaron en sus cuentas de redes sociales para hacerle llegar su solidaridad.

Por el caso, Eugenia la China Suárez profirió su indignación y le brindó todo su apoyo al chico con un mensaje positivo. “Que mundo roto. Horrible. Esta gente es del mal. Y no me venga con que el hate y blablabla. Rompen todo”, empezó su descargo la actriz en sus historias de Instagram. En otra historia siguió, pero haciendo una propuesta a sus seguidores: “Les propongo que vayan a su Instagram a darle mucho amor, a hacerle saber lo valioso que es, y a encargarle muchas tortas”.

Al ver que las manifestaciones de apoyo se multiplicaban, el niño reapareció en las redes y confirmó que continuará con su actividad en las diferentes plataformas. “Hola amigos, estuve pensando lo que pasó en Twitter y decidí que voy a seguir, que no voy a dejar que nada ni nadie frustre mi sueño. Voy a darle para adelante y les quería dar un consejo a los que están pasando por lo mismo que yo: que sigan para adelante, que la luchen por lo que quieren, que no dejen que nada ni nadie impidan sus sueños”, afirmó Joaquín, en un video de 43 segundos subido a su cuenta de Instagram, donde ya cuenta con 364 mil seguidores.

“Si yo soy fuerte, ustedes también lo son. Una discapacidad no los hace menos ni más. Y les quería agradecer a toda la gente que me sigue, que me apoya. Les agradezco mucho a todos y les mando un fuerte abrazo a todos”, agregó.

De alguna manera, la experiencia por la que pasó Joaquín en los últimos días puede leerse como un puente entre la China y Wanda Nara. Enfrentadas hace casi dos meses por el affaire entre la actriz y Mauro Icardi, la empresaria también se hizo eco de las repercusiones en torno a Joaquín y se manifestó en su Instagram.

En sus historias, Wanda compartió el video del niño que había replicado Infobae y bajo su rostro escribió un deseo vinculado al futuro inmediato. “Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina”, señaló la representante, que se rindió ante la voluntad del niño:

“Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños”, continuó en relación a las propias palabras de Joaquín: “Puedes lograr todo lo que soñás y más”, cerró la empresaria, conmovida con la historia.

Cabe recordar que Wanda se encuentra en París ultimando los detalles para venir con su familia a la Argentina para pasar las Fiestas. Sus cinco hijos, su marido y ella se quedarían en la casa en Santa Bárbara que la empresaria compartía con Maxi López y que ahora, tras un acuerdo con él a través del cual quedaba saldada la deuda alimentaria que él tenía, está a nombre de ella.

Si bien todavía no trascendió la fecha para el regreso, en ese lapso de tiempo podría tener lugar el flamante ofrecimiento virtual. El 18 de diciembre, Constantino, uno de los hijos que tuvo durante su matrimonio con Maxi López, soplará sus once velitas. ¿Será sobre una torta preparada por el joven Joaquín Nahuel?