El grupo inglés Take That, que lanzó a Robbie Williams, planea celebrar su 30 aniversario en 2020 con el último regalo para todos sus fans: una reunión con los cinco miembros originales.

Gary Barlow (de 46), Mark Owen (45) y Howard Donald (49), revelaron en un podcast con The Sun que planean atraer a Jason Orange (46) y a Robbie Williams (43). "Estamos planeando algo que hacer para los 30 años juntos. Estamos mirando hacia adelante, algo grande, tal vez un nuevo récord, quizás los éxitos más grandes con una gran gira', manifestaron. Attenti seguidores.