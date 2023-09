Desde que se conoció la noticia de la internación de Maxi Guidici todo gira en torno a su figura y su estado de salud. El episodio comenzó el jueves por la noche, cuando el joven cordobés llamó a su madre con un mensaje misterioso que la dejó preocupada y encendió las alarmas. Sin dudarlo, y debido a la distancia ya que la familia no vive en Buenos Aires, se comunicó con el excompañero de Gran Hermano, Alexis El Conejo Quiroga, para que se acerque a su domicilio para constatar cómo se encontraba su hijo.

Al llegar al lugar, el joven confirmó la sospecha de la mujer y en pocos minutos llegó el SAME y el posterior traslado. En las últimas horas de este viernes, el parte policial sobre el caso detalla que “personal fue desplazado a la 1.25 de la madrugada por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejía a Maximiliano José Guidici (ex Gran Hermano 2022) con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos”.

��Luego de haber sido internado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía, Maxi Guidici compartió un video en su cuenta de Instagram, pero luego lo eliminó



��️“Todavía sigo acá, son las 9 de la mañana, desde la 1:30am que estoy, protocolo va, protocolo viene”, relató pic.twitter.com/E5IpIAFadv — El Bonaerense (@elbonanews) September 22, 2023

Si bien el SAME le confirmó a Teleshow que Maxi “fue evaluado y ya dado de alta”, esta mañana cuando aún continuaba en el centro de salud, usó su cuenta de Instagram para realizar un video que que terminó borrando minutos después. “Todavía sigo acá. Son las 9 de la mañana. Desde la 1:30 estoy. Protocolo va, protocolo viene, estamos esperando un mail para que me puedan liberar. Ya me vieron los médicos”, comentó en el video que subió a sus historias.

Posteriormente, el joven aclaró que estaba con vigilancia: “Tenemos un guardia acá pendiente, marca personal, no entiendo para qué, como si fuese un delincuente y hubiese hecho algo malo. La verdad que el trato, salvo de las dos chicas que están adentro, el trato del resto asqueroso. Yo no entiendo cómo podemos tener este tipo de gente trabajando en un lugar público. Es un asco. Estoy encerrado como si fuese un preso”.

Durante la mañana del viernes el que también habló fue El Conejo, quien en diálogo con A la Bararossa (Telefe) contó cómo fueron las horas previas a la internación y cómo lo encontró a su amigo. “Quiero creer que esto fue un llamado de atención y que no tuvo la intención de…, es un problema de salud mental y lo tiene que trabajar, sé que estaba yendo a la psicóloga y al psiquiatra”, aseguró el actual participante del Bailando. Quien conoció a Maxi en Gran Hermano.

“Yo fui dos veces a la casa porque me llamó su mamá. La primera vez fue a las doce y media de la noche, cuando ella me dijo que lo escuchaba mal y si podía ir a verlo. Cuando llegué no me preocupé, me dijo que estaba cansado, que había tenido un mal día y que había tomado la pastilla porque quería dormir, le pregunté si había tomado alcohol y me dijo que no. De hecho no había en la casa”, sostuvo El Conejo. Además, explicó: “Yo me fui y después me volvió a llamar la madre diciéndome que había recibido un mensaje raro de él con las contraseñas de sus redes sociales, lo sintió como una despedida”, aseguró Quiroga.

Alexis también contó que Maxi ya venía mal desde hace un tiempo y que lo que pasó no se resume solamente a las últimas 24 horas: “Él ya venía pasando momentos muy difíciles: un poco de lo que la gente dice, un poco de lo que es no tener trabajo, ver que el resto está consiguiendo cosas, trató de rebuscársela después vino la crisis con lo de Juli, desde hace meses está haciendo terapia”, confirmó el Cone.