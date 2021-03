El Rey Pelusa vendrá a la provincia en dos fechas imperdibles para revivir la química alegre de sus hits como "La copa rota", "El preso Nº 9", "Hola niña", "Teléfono azul" y tantos otros que hacen bailar a multitudes. La primera será este viernes 5 de marzo en Finca La Cabaña y el sábado siguiente en El Muelle de San Blás, en Angaco. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Miguel Ángel Calderón hizo un repaso de todo lo que fue para él todo este tiempo de ausencia en los grandes escenarios. "Teníamos mucha actividad, primero trabajando un nuevo disco, con el 80% para terminarlo y un megarecital en Córdoba, pero de un día para otro, quedamos inactivos por bastante tiempo, como le sucedió a todo el mundo. Nos pusimos con el streaming, pero a pesar de ser un acercamiento, no me generaba el mismo resultado. Yo no podía saber quién estaba detrás de la cámara, si ríen o si aplauden o cómo se divierten. Fue bastante difícil sobrellevarlo, porque estamos acostumbrados a generar una atmósfera especial en un baile y eso no estaba en el streaming", y lo comparó con el nuevo formato de cena show que está haciendo ahora: "hace un mes y medio, subimos un peldaño más y empezamos a ver a la gente a la cara, al menos de lejos y sentados a una mesa. Nos vamos acostumbrando y vemos que la presentación que proponemos es divertida, la gente termina a los gritos pidiendo otra más y eso ya es importante".



Como a muchos artistas, el aislamiento los impactó de diferentes maneras, para Pelusa, no fue algo extraordinario, dado que él se siente a gusto permanecer más en su casa y disfrutar de su espacio personal: "en general soy como un ermitaño y me gusta estar solo. En mi casa tengo lo necesario y me entretengo con mi instrumento, tengo para leer, tengo Internet y veo películas. No me costó mucho el encierro, pero mis músicos, sí sufrieron bastante, porque ellos desean mucho el contacto con la gente", contó. Sin embargo, ese espacio interior que le daba paz, se extendió por mucho tiempo: "todo tiene un límite también, es muy extraño todo esto porque vivimos como si fuera una película de ciencia ficción bastante mala. Estar tantos días sin hacer recitales, sin poder ver a nadie ya cansaba y sentíamos necesidad de conectarnos más con civilización por decirlo de alguna manera", expresó el cordobés.



A pesar de todo, hubo aristas positivas en todo este proceso hasta el presente. Tuvo más tiempo y energía enfocada en crear y componer nuevo material. "Me sirvió mucho este tiempo, a componer canciones inéditas, naturalmente, la técnica que siempre me funcionó y eso que no soy un genio por construir un fórmula, es que creo canciones cuando me siento inspirado. Nunca me obligué a sentarme a escribir, en mi caso, soy enemigo de hacer canciones clonadas", se definió. Por último, Pelusa es consciente que a cada ciudad que visita, cada evento, bailanta o festival que asiste, es recibido con mucho afecto y cariño popular, de varias generaciones por igual: "que escuchen canciones después de 15 o 30 años, causa cierta nostalgia cuando se va a los bailes. La gente tiene recuerdos de cuándo conoció a la primera novia, por ejemplo, o cuando una chica tiene su canción favorita o de algún momento especial en la vida. Esa es la magia que tiene la música. Esa magia sucede no solo en San Juan, en muchos otros lugares del país por donde cantamos. Nuestras canciones son historias de amor que tienen mucho respeto y cariño a la gente" y terminó diciendo que se encuentra satisfecho por ello: "eso me permite trabajar con más energía en esta nueva etapa. Que la gente me reciba con aplausos es una emoción muy grande, siento que hice las cosas lo mejor posible. Es un honor tremendo que tengo y aprecio mucho".



DATO

Viernes 05 de marzo en Finca La Cabaña -apertura 20hs. show 23hs.- (Manuel Zavalla 1027). Reservas: 2644605907. Entradas: $1300 y $1100 con pizza a la piedra y diente libre. Sábado 06 de marzo en El Muelle de San Blás (Nacional y Sarmiento - Angaco). Apertura 20hs. Reservas: 2645620052 - 2644989766.