La banda icónica del rock sanjuanino volverá a los escenarios, después de 6 años de pausa, el grupo original pondrá todo su repertorio para el 15 de septiembre en ex Hugo Espectáculos. < /figcaption>

Los rumores se confirmaron. Por las redes sociales era ya un hecho inminente. De a poco, la expectativa fue subiendo para los fans hasta que el secreto fue revelado por ellos mismos. De forma oficial, Mamá Perfecta vuelve a la escena rockera sanjuanina. La emblemática agrupación de rock mestizo que dejó huella durante casi una década en la provincia toma la mecha del sonido y las letras ardientes para encenderlas nuevamente en un regreso, que para los más fervientes seguidores, promete ser explosivo. La formación original compuesta por Cristian Danilo Espejo (voz y guitarra), Marcos Ordán (voz), Andrés Quattropani (trompetas), Juancho Valenzuela (bajo), Fernando Recio (teclados), Facundo Gaillez (batería) y Andrés Dech (trombón) viene hace meses ensayando y preparándose para lo que quieren que sea un retorno triunfal. La fecha está confirmada, es el 15 de septiembre en el predio donde funcionó Hugo Espectáculos. Las canciones rebeldes e irreverentes sonarán con la misma potencia y calidad como en épocas pasadas. Fundada en 2004, Mamá Perfecta hizo un largo recorrido por todos los rincones del underground local, bares, estadios, clubs, festivales y en cualquier espacio vacío o sin ocupar, la música mestiza se hacía escuchar por centenares de jóvenes. Y no conformes con ello, el grupo no tuvo fronteras con cinco discos de estudio: Nuestro Valle; otro en vivo en la Rock & Pop de Buenos Aires; Resístelo; Beat and blood; Libérate y baila.



Ello le valió el derecho para estar en los festivales de reggae más importantes de Argentina, como el Oye Reggae IV y V; Carlos Paz and Love 1 y 2 y en el Rototom Argentina. También, compartieron escenario junto a artistas internacionales como Mikey Dread, Capleton, Alborosie, Etana, Anthony By Luthan Fya, por mencionar algunos. Además, tocó junto a Todos tus Muertos, Bersuit, La Renga, Mancha de Rolando, Fidel, Los Cafres y Alika. En 2012 el grupo decidió abrir un paréntesis en el que surgieron tres proyectos independientes: King of Banana, Mamá Ordán y Rumba Camión, entre otras, nuevas bandas.



Ahora, el tiempo transcurrido (alrededor de 6 años), la amistad y el sentimiento que los une, esta cofradía sonora, mantiene el respeto hacia su público y el compromiso, dos claves esenciales que fundamentan la decisión del reencuentro. 'Hace un buen tiempo que veníamos maquinando la vuelta. Hace más de un año lo estamos charlando entre nosotros. Esperábamos el mejor momento para volver y ahora lo tenemos. Esta banda fue la escuela que marcó el camino profesional para muchos colegas. Antes todo era más crudo, teníamos que trabajar en plena soledad, en aquellos espacios donde nadie tocaba, levantando la voz de los que no tenían voz', dijo Ordán en diálogo con DIARIO DE CUYO.



Nunca casados con un estilo específico, el grupo puso en visibilidad sobre el escenario, entre muchas temáticas, la injusticia social. 'Somos una banda de rock mestiza. Para nosotros tener el micrófono implica una responsabilidad muy grande', agregó el también solista Mamá Ordán. Por su parte, Cristian Espejo añadió: 'A la hora de plantar un recital era con mucha alegría y corazón. La gente se contagiaba con lo nuestro. Ahora contamos con mas herramientas para poder hacer y llegar a muchos mas. Esta banda, continúa enseñándonos y exigiendo a cada uno de nosotros desde lo personal de seguir mejorando, de mantener disciplina en los ensayos, del tiempo de nutrirnos y formarnos. Quedó demostrado que es posible vivir de lo que hacemos, después de haber atravesado tiempos de hambre, lo poco que se recaudaba era para invertir en este proyecto'.



Dech, en línea con estas afirmaciones metió también su bocado: 'Hoy vienen pibes de 15 años y están copadísimos con el primer disco. Ahí en eso vemos un fenómeno que nos sorprende. Esto nos motivó también a volver a tocar'.



Para el recital, la venta las entradas a $200 se consiguen en Farmacias Echegaray, Funky Multiespacio, Radio Kongo, Lata Instrumentos, Blue Note y Hoffman instrumentos musicales.