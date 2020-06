Con la noticia de la reapertura de bares y restaurantes, a partir de ayer y bajo una nueva modalidad, una esperanza se encendió para músicos y cantantes. Sus razones son artísticas, pero claramente también económicas, ya que la situación que desató la pandemia los ha golpeado en distinto grado. Sin embargo, esta etapa de flexibilización de la cuarentena no contempla la actuación de estos artistas en esos lugares -tampoco de otros rubros, como los "standaperos" por ejemplo, afectados de la misma forma-; y por esa razón fue que un show que se había anunciado para este fin de semana debió desactivarse. Ante las dudas que se generaron al respecto, DIARIO DE CUYO se comunicó con la ministro de Turismo y Cultura, quien subrayó que los espectáculos artísticos en vivo no están autorizados aún. "No está permitido por el momento. El protocolo actual de bares y restaurantes no contempla la oferta de shows dentro del establecimiento gastronómico, pero está previsto en alguna etapa de acuerdo a cómo funcione esta primera fase. Según cómo evolucione y que el status sanitario de la provincia vaya por el camino planificado, puede ser un segundo paso, siempre y cuando la propuesta musical acompañe al clima. Estamos hablando de distanciamiento social, con lo cual se trata de una música más vinculada a estar sentado comiendo", expresó Claudia Grynszpan. Y la imposibilidad de volver de la mano de los bares y restaurantes dividió opiniones en el ambiente.



Si bien hay artistas y también empresarios que acatan en acuerdo, muchos otros consideran que dadas las características de la flexibilización en este rubro, y siempre que se respeten las condiciones de seguridad necesarias, podrían haberse incluido perfectamente al menos ciertos shows en algunos espacios. Es que, tal como sostienen, en general los escenarios están a distancia considerable de las mesas, no es necesario un acercamiento artista-público y también se puede conservar la distancia entre músicos o bien adaptarse a formatos más acotados.



"No sé qué diferencia hay entre un mozo, un peluquero, un barman y la distancia con un músico para cantar", se plantea Pierina Ciallella, integrante del Dúo Mixtura; y como ella, otros colegas. "Mi escenario está a más de tres metros de distancia de las mesas, no veo por qué no pueda subir a cantar en show intimista", sumó Luis "Chichón" Hernández, cantante y cabeza del restó La Kelita; mientras que en la misma línea Ana Laura Paroldi expresó que "si pueden asistir clientes, no veo por qué no puede haber músicas y músicos en escena ¿cuál es la diferencia?".



En realidad para estos trabajadores las medidas de prevención necesarias no constituyen ningún impedimento para llevar adelante sus shows; y por eso no ven claro el por qué de la demora. El punto que tal vez más análisis suscita al respecto tiene que ver con los ingresos, y ya es -manifiestan- una cuestión individual. En el caso de quienes trabajan a cachet, algunos piensan que no todos los empresarios estarán dispuestos a abonarlo en este momento, recién dada la reapertura y tras un largo período de inactividad; pero al mismo tiempo otros sostienen que la presencia de artistas es sin dudas un atractivo, un llamador que beneficia a los locales a la hora de la convocatoria y que sí puede llegarse a un acuerdo económico. En cuanto a los que trabajan con derecho de show, todos entienden que al verse reducida la capacidad de los espacios gastronómicos, el ingreso será menor. Aún así, la mayoría de los consultados cree que la conveniencia o no es una decisión que debe correr por cuenta de los propios artistas, entre quienes hay varios que aseguran -dadas las circunstancias que atraviesan- que es mejor un ingreso menor que ninguno; por lo que siguen a favor de que se abran las puertas para ellos.



Con las redes sociales como su único escenario desde que empezó el aislamiento, buena parte de los músicos y cantantes sanjuaninos esperan la respuesta a sus protocolos y sugerencias (presentados de manera colectiva e individual) que los habilite a pararse de nuevo frente al público y a recuperar sus bolsillos.

Ellos dicen

Cualquier medida que nos permita volver a trabajar, aun cuando sea de ingresos económicos reducidos, nos va a ayudar, porque hay una situación de abandono para todo el sector. Las bandas que dedican el 100% de su tiempo a la actividad están destrozadas, por supuesto que se debe hacer a conciencia y siguiendo todos los protocolos, pero necesitamos que se restauren los shows en vivo para generar ingresos para sobrevivir. Héctor Olivera





No sé qué diferencia hay entre un mozo, un peluquero, un barman y la distancia con un músico para cantar. Lo que sí es muy poquito lo que podemos generar de ingresos, porque al ser poca la gente que va, si uno va por un derecho de espectáculo, es mínimo lo que puede sacar. Pero ante no poder sacar nada y sacar algo... algo es algo. Pierina Ciallella



Si los bares y restó ya están habilitados para que haya gente, deberían habilitarse para música en vivo. Respetando las medidas de seguridad, no tendría que haber ningún problema. Es probable que debido al distanciamiento social haya menos personas, pero no le encuentro asidero que se les niegue a los músicos la posibilidad de ejecutar música en vivo. Nahuel Aciar



Si pueden asistir clientes, no veo por qué no puede haber músicas y músicos en escena ¿Cuál es la diferencia? Personalmente, en más del 90% de mis shows cobramos un monto fijo y sí, por supuesto que sería rentable. ¡Necesitamos trabajar! Y ellos (bares, restaurantes) necesitan clientes. No pido caridad. Nosotros necesitamos trabajar y ellos necesitan atractivos en sus bares y ayuda con la publicidad, es un ida y vuelta. Sé que OMA, ACMIS y la Colectiva de Músicas de San Juan presentaron protocolos al gobierno, así que tenemos mucha esperanza. Ana Laura Paroldi



Me toca muy de cerca porque tengo ambos roles, soy propietario y show a la vez. Mi escenario está a más de 3 metros de distancia de las mesas, es imposible que pueda romper el distanciamiento, no veo por qué no pueda subir a cantar en show intimista. Quizá haya algún tema cuando se trata de varios músicos en escena, pero si en una mesa puede haber 6 comensales ¿por qué en un escenario no pueden haber cuatro músicos? Es una medida poco solidaria con los artistas, ¡que la están pasando muy muy mal! Espero que las autoridades la revean y que la cámara gastronómica apoye la idea. Que los músicos cumplan con los protocolos no sería problema. ¡Los músicos necesitamos volver a trabajar de manera urgente! Chichón Hernández



Desde el inicio de la cuarentena, nuestra actividad ha sido de las más afectadas, y seguramente una de las últimas en recuperarse. La reapertura de bares y restaurantes es una buena opción. Creo también que los propietarios darán prioridad a su actividad específica y los espectáculos en vivo serán los últimos en sumarse. Si ya era escasa la remuneración que se percibía desde antes de la pandemia debido a los últimos años de recesión económica, es probable que eso no mejore. Está en los propietarios y, fundamentalmente, en los artistas buscar nuevas alternativas para reactivar nuestra actividad. Pero respetando los protocolos, y por supuesto, mientras sea para recuperarla actividad del sector, sí estoy de acuerdo.Javier Lucero



Creo que hay muchos restoranes y bares a los que la gente va justamente por la música en vivo. Creo que somos el producto de menos riesgo ya que estamos en un escenario a mucho más de un metro y medio de distancia de la gente. Y creo que la música es el eslabón más castigado, tanto músicos como sonidistas, etc. Y somos los que más estuvimos y estamos acompañando a la gente en sus casas. Muchos de nosotros desinteresadamente, solo para dar y regalar un poco de paz y de música nada más. Sé que está en camino un protocolo para nuestro trabajo, espero que se tenga en cuenta pronto. Carlota de Belaustegui





El tema del cachet para nosotros nunca fue un problema, siempre aceptamos, el hacer música es una pasión, y cuando hay pasión arreglamos y listo. Sin pandemia ya nos pagaban poco, imaginate ahora que seguramente al haber distancia también habrá menos público, por ende menos dinero; pero repito, los músicos van igual. Los artistas locales no vivimos del show en vivo, pero no me parece mal porque el que haya actividad nos va a hacer bien a todos. Salir y hacer algo después de estar aislados, promocionar un toque, invitar amigos, etc., siempre es bueno, pero de a poco, respetando la distancia. Argentina ha hecho bien las cosas. Gustavo Troncozo





Los restó, bares y restaurantes, van a abrir con un protocolo que exige menos del 50% de ocupación y una hora y media de permanencia. O sea, tendríamos que hacer shows 3 o 4 veces por día, para satisfacer a todos los clientes que vayan "rotando" y para poder cubrir con el derecho a show lo que antes cubríamos con una sola presentación. Y además tratar con los propietarios. ¿Y el cliente? ¿Estará dispuesto a pagar derecho de show? Tengo muchas dudas respecto a la vuelta de los artistas a los escenarios, está todo muy confuso. La desesperación tiene cara de hereje. Nos vendría bien, pero considero que aún es muy riesgoso. Patricia Vizcaíno



Se puede volver, porque no necesitamos protocolos muy exhaustivos a cumplir, no es un trabajo riesgoso para los demás ni para nosotros, obviamente cumpliendo con las medidas como cualquier persona; pero no tenemos contacto con la gente, o sea que es mucho más viable que podamos tocar en un bar o restaurante. El tema es el ingreso monetario: trasladarse, ensayos, todo eso genera un gasto y quizás no es redituable, porque tal vez el gastronómico no va a recaudar como antes, entonces el ingreso del músico podría ser mucho menor ¡y ya estábamos cobrando poco! Me parece que va a ser un poco inviable que contraten gente, pero ojalá podamos volver a trabajar pronto y de manera que podamos ayudarnos entre todos. Melisa Quiroga



Acatando un protocolo, se puede volver a los shows en vivo, teniendo en cuenta que el sector cultural, como otros tantos, ha sido muy golpeado en el plano laboral con esta pandemia. En cuanto a lo demás, creo que todos somos conscientes y realistas que va a ser difícil reactivar también el circuito económico rentable, más que nada por la reducción de personas en los lugares y temores que tiene también la gente para concurrir a espacios públicos. Pero sí se puede, es una forma de reactivar este sector, nuestra situación la viven todos, los dueños de los espacios, sonidista, luces, etc. Hay que tener en cuenta que el actuar en vivo también reactiva para aquellos que están inscriptos en Sadaic. Claudio Videla