Fue la exitosa pequeña que encantó al mundo desde la peli Juego de gemelas, pero la fama a temprana edad no fue del todo beneficiosa para la joven Lindsay Lohan, que al igual que muchos jóvenes del ambiente artístico, entró en zonas oscuras que le costaron caro y en las no poca influencia tuvieron sus padres, con un matrimonio conflictivo que terminó en una ruidosa ruptura en 2007, abonado por el alcohol, la violencia y el abandono, que impactaron duramente en su hija. Pero poco a poco la intérprete pudo superar aquellas dolorosas etapas y salir a flote. Mucho tuvo que ver su esposo Bader Shamas, en quien encontró la contención y junto a quien también celebra poder cumplir -finalmente- el anhelado sueño. "Coming soon', fue el texto que publicó en las redes, pero lejos tenía que ver con una próxima película. Junto al texto había ropita de bebé y fue así como la actriz y cantante (36) anunció que espera su primer hijo. "Somos bendecidos', señaló Lindsay desde Dubai y agregó: "Estamos muy emocionados por la llegada de nuestro nuevo miembro de la familia y esperamos con ansias el próximo capítulo de nuestras vidas!'

Y es que este bebé en camino no solo ha logrado realizar el más grande anhelo de Lindsay, sino algo más también: si bien el padre de la estrella dijo que se reconciliaron hace ya algunos años, la noticia acercó nuevamente a la familia, desde el amor y la esperanza, algo que por un momento parecía imposible.



LOOKS

Desde pequeña Lindsay Lohan fue blanco de los flashes. Su estilismo supo marcar tendencia, más allá de sus altibajos personales y profesionales.