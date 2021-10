Superman es sanjuanino. A diferencia de sus padres adoptivos, él no duerme la siesta. Pero su debilidad es volar en altura con viento Zonda.

Trabaja en la gomería de sus padres y su principal hobby es caminar y hacer cosas terrenales. Flash. Vive en Morón al oeste de Gran Buenos Aires. No necesita drogarse para flasharla, importa baratijas de Paraguay, engordó con los años y ya no puede correr con la velocidad de antes por rotura de meniscos. Batman, se encuentra en Rosario, actualmente está en bancarrota, así que su único poder, el poder adquisitivo (como cualquier trabajador de este país) lo ha perdido. Por tanto, debe alquilar el batimóvil para fiestas como para buscar y ganar la moneda del día. Y además, lleva una relación muy tóxica con Robin. Y por si fuera poco, el Hombre Araña estafó a todos los héroes haciéndolos participar en el telar de la abundancia. Ante este panorama, Rodrigo Casavalle deberá ponerse la capa y las calzas elastizadas esta vez, no para vencer a los supervillanos, sino para hacer reír a todas y todos en una noche de comedia hilarante con cada uno de los míticos personajes de los comics y de las historietas de la cultura popular. Así es la propuesta llamada Monólogos Heroicos, el unipersonal de stand up que mostrará el lado B de los superhéroes en situaciones cotidianas en plena Argentina actual, dejando al desnudo sus problemas, crisis y debilidades. Haciendo que el propio espectador quede identificado con sus tragedias. El actor y humorista, nacido en Necochea, pero radicado hace años en Mendoza, visitará la Sala Z este próximo 22 de octubre para estrenar este show. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Casavalle contó cómo es su fórmula para llevar a los icónicos superes héroes de acción a que hagan stand up. "Esta idea surgió cuando me invitaron a ser el animador de los Premios Cero, que distinguen al rock mendocino. En aquel momento, hice un pequeño monólogo con esta temática y, como gustó al público, lo desarrollé a tal punto que hoy es un espectáculo unipersonal. Me resultó muy gracioso poder sacar a los héroes de su zona de confort y enfrentarlos a problemas reales. Aquí todos son argentinos y tienen problemas de convivencia, problemas económicos y familiares. Parte del secreto del espectáculo es esa gracia de vivir situaciones cotidianas y terrenales", explicó el humorista.



Los personajes del show tienen relatos míticos originados desde el comic, pero lo que hizo Casavalle fue deconstruirlos y asignarles experiencias personales que tuvo en otras etapas de su vida. "Apelo a un humor universal y el mensaje que propongo es entender que hasta los súper héroes son también humanos, tienen tantas vulnerabilidades como cualquiera de nosotros. Y en parte, todos nos parecemos", agregó Rodrigo. Pero no todo se resume allí, ya que aplica una cuota de improvisación y deja abierto el juego para interactuar con el público y adaptarlo a cada escenario que se presenta. La obra ha girado por varias salas mendocinas como el Teatro Selectro, Teatro Mendoza y Espacio Cultural Julio Le Parc; también en Chubut, Río Negro, Buenos Aires y Neuquén, con funciones a sala llena.



Monólogos heroicos. Stand up con Rodrigo Casavalle. Viernes 22 de septiembre a las 21.30 en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste).



Entradas: $500 pesos (por orden llegada). Boletería: lunes a viernes de 9 a 13 y de 16.30 a 21hs. Online: www.eventbrite.com.ar