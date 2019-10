Si bien durante el último tiempo Verónica Lozano ha logrado bastante repercusión por el uso de su cuenta de Twitter por sus picantes opiniones políticas en contra del gobierno de Mauricio Macri o por sus fuertes críticas hacia el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto –a quien también cuestionó en exclusiva para Exitoína- en esta ocasión llamó la atención de muchos usuarios al dar a conocer una desopilante anécdota con la que narró cómo su hija, Antonia, descubrió que su papá, Jorge “El Corcho” Rodríguez, fue pareja de nada más ni nada menos que de Susana Giménez.

La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) les reveló a sus más de setecientos mil seguidores de la red social del pajarito que su hija de diez años decidió buscar su perfil en Wikipedia, el popular sitio web reconocido a nivel mundial por su formato de tipo enciclopedia. A diferencia de lo que les sucedió a algunos famosos, como por ejemplo, Mariano Iúdica e Iván de Pineda, que sufrieron modificaciones inapropiadas en sus respectivos perfiles de esa página, el artículo de Lozano luce bien completo y hace referencia a la relación que tuvo su marido con la diva, y esto fue lo que más llamó la atención de la pequeña Antonia, que lanzó una desopilante frase al enterarse de quién es la ex novia de su papá.

“Antonia me busca en Wikipedia y lee: ‘Verónica en pareja con Corcho Rodríguez, ex de Susana Giménez’ y me grita: ‘¡Susana podría haber sido mi mamá y entonces sería rubia!’”, escribió la integrante de Perros de la calle (Metro) en Twitter, sin poder creer lo que escuchó salir de la boca de su hija.

La conductora desató las risas de centenares de usuarios, entre ellos, Violeta Urtízberea y Marcelo Tinelli, que elogiaron la ocurrencia que tuvo la hija de Verónica y el “Corcho”, y casualmente, la actriz reveló que cuando ella era chiquita quería ser hija del conductor de Showmatch y Xuxa.

Fuente: Exitoína