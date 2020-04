En las últimas horas murió Julio, el padre de Florencia Peña. Según contó la actriz, el hombre luchaba contra “un cáncer terminal” desde junio de 2018. “Te vi pelear con tanta fuerza, te vi luchar con el cuerpo y con el alma contra una enfermedad que siempre te llevo la delantera, pero que te puso a prueba cada día”, escribió la artista este lunes en su cuenta de Instagram.

Flor utilizó la red social en la que tiene cuatro millones y medio de seguidores para compartir un conmovedor mensaje de despedida a su padre, y lo acompañó con fotos familiares. “La vi a mami firme con su amor indestructible tomarte de la mano y acompañarte como una guerrera. Los vi juntos, siempre juntos avanzar a ciegas, pero con la certeza de que querías vivir”, destacó sobre el rol de su madre frente a esta enfermedad. Sus padres estuvieron juntos durante 47 años.

“Te dieron 3 meses, y fueron 2 años. Nunca supe cuánto dolería perderte hasta hoy. Duele, mucho duele, pero estoy tan llena de vos, tan llena de tus risas y tu locura, de tu amor incondicional. Me cuidaste siempre. Te alegrabas con mis logros y sufrías mis caídas, pero siempre me abrazaste. Siempre estuviste ahí para mi y para todos”, agregó la actriz.

“Te voy a extrañar, muchísimo, pero se que vivís en mí porque llevo tu sangre y tu fuerza. Quédate tranquilo que a mamá la vamos a cuidar siempre. Tan lindos eran juntos, 47 años compartiendo las aventuras más lindas. Disfrutaron la vida y se que fueron muy felices juntos. Fuiste un tipo duro pero frágil. Nos hacías reír. Eras gracioso negrito, como dice mi hermana", destacó.

"Gracias eternas por tu amor. Te la bancaste cómo nadie, pero tu cuerpito ya estaba muy cansado. Volá viejo, volá, hacia el lugar que más te guste, sin dolor. Mamá va estar bien. Ella es una leona, y de esta también va a salir. Te amo para siempre. Ahora descansa en paz . 1945/ 2020 Nos veremos otra vez. Tus hijas, tu mujer, tus nietos y tus amigos”, escribió la actriz en el conmovedor posteo.

En junio pasado, Flor también le había dedicado un especial mensaje por el Día del padre, y allí hacía referencia a la difícil enfermedad contra la que luchada. “Hace exactamente un año le diagnosticaron a mi padre un cáncer terminal. Él siempre tan canchero y jovial, tan lleno de ganas de vivir y disfrutando la vida, de pronto peleando contra la muerte. Nos devastó . Lo acompañamos en su proceso de sanación con todo nuestro amor. Lo único que queríamos era que no sufra. Y mi viejo la peleó. Porque no quería irse todavía. Porque mi madre, eterna luchadora, lo llenó de esperanza. ¡Y lo logró! Me emociona cada vez que recuerdo aquel día. Porque hoy lo veo fuerte y más vivo que nunca. Feliz en tu día, guerrero. Estamos muy orgullosas de todo lo que la luchaste. Te amamos y te admiramos. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos. #julio&Belu&Flor #papa #hijas”, escribió en aquel entonces.