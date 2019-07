Preocupa Bal

Fue internado en terapia intensiva por problemas respiratorios, el lunes fue dado de alta y ayer volvió al nosocomio, tras sufrir una serie de descompensaciones en su casa. Fueron tres desmayos seguidos que afortunadamente sucedieron cuando estaba en compañía de Barbieri y su hijo.

Nada que ver

Están solos y los vieron muy cariñosos en la fiesta de Polka. Bingo! Recrudecieron los rumores de romance entre Julieta Díaz (No soy tu mami) y Adrián Suar. Sin embargo... frío frío. La actriz, desmintió el amorío, estaría en una relación con el hijo de Caloi, el humorista Tute, según Clarín.

Charlotte auténtica

"Tampoco me parece bien que me juzguen porque no haya podido ir cuando la mayoría de los participantes nunca va y les chupa un hue... todo. ' dijo Charlotte Caniggia sobre sus compañeros del Bailando y sus respectivos sueños. Fue luego de no haber asistido al merendero que representa.

Denunciado por abuso

"Es como una pesadilla', dijo Miguel Angel Cherutti a Teleshow, luego que la bailarina Melissa Brikman lo denunciara por abuso sexual, por un hecho que habría ocurrido en 2003. "Esto hay que aclararlo en la Justicia (...) Es una mentira total (...) No se puede ensuciar así livianamente a una persona', agregó.

Furioso contra Rial

Intimo amigo de la recientemente fallecida Beatriz Salomón, recién llegado de Europa, Roberto Piazza disparó contra Jorge Rial. En charla con De Brito, dijo que "El día que ella entró a Intrusos en la Noche le metieron el cáncer en el cuerpo. Así de una. Es una metáfora mía, no me lo dijo Beatriz'.

Sin miedo a la muerte

"A medida que pasa el tiempo, uno se va conformando y cada vez siento que está más cercana y a la vez más lejana', dijo Silvio Soldan a Ciudad Magazine, consultado sobre la muerte. "Naturalmente, a mi edad, en cualquier momento el desenlace viene. Si tarda mucho, mejor. Y si viene, ya está'.