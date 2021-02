El lunes Morena Rial celebró su cumpleaños número 22 en Córdoba, donde se encuentra trabajando. La joven decidió organizar una fiesta junto a amigos y algunos de sus compañeros de la obra La mentirita y se armó un gran revuelo por las imágenes que se viralizaron: los invitados no respetaron la distancia social y muchos no usaban barbijo. Su papá, Jorge Rial, repudió lo ocurrido.

Este martes en Los ángeles de la mañana (eltrece) mostraron parte de la filmación del evento que los mismos invitados subieron a sus redes sociales. “Esta fiesta ocurrió en el cumpleaños 22 de More Rial. Por lo que se ve en las imágenes es que no hay un protocolo. Es en una casa o un salón y allí está Freddy Villarreal, que la pasó muy mal con el tema del coronavirus, también Rodrigo Noya y Laura Bruni. Iliana Calabró no fue”, relató Andrea Taboada.

El cumpleaños de More Rial en plena pandemia. pic.twitter.com/merznrvntl — Minuto Argentina (@ArgentinaMinuto) February 9, 2021

“Hacen un trencito bailando, sin distancia. En el lugar parece que no hay mucha ventilación. Algunos invitados tienen tapabocas bajo. Había más de 20 personas ahí, que son las permitidas para los encuentros sociales en Córdoba, además no es al aire libre. Hay una banda tocando y hasta se ve un nene que debe ser el hijo de Morena. Esto pone en riesgo al elenco y a la gente. Esto genera indignación”, agregó la periodista.

Ante el revuelo que se armó, Floppy Tesouro, que está como panelista invitada, se comunicó con el productor de la obra Pablo Sittoni para saber su opinión del tema. El hombre aseguró que no sabía nada del festejo: “Yo no estoy de acuerdo con este tipo de eventos, que por lo que sé no fue en Carlos Paz sino en otra jurisdicción”.

En ese sentido explicó: “Seguramente vamos a tener una charla esta noche. En el caso de Freddy y Morena tienen anticuerpos, pero Rodrigo Noya y Laura Bruni se van a tener que hisopar por haber ido a la fiesta, también para tranquilidad de Iliana que no fue”.

Después pasaron al aire una tarjeta que repartieron a la prensa donde se podían coordinar notas con Morena en el lugar donde se hizo el festejo: el country La Arbolada.

Tras la repercusión que tuvieron las imágenes, el exconductor de Intrusos (América) decidió referirse al tema y se mostró en contra de lo que hizo su hija, ya que no respetó los protocolos para evitar la propagación del coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, expresó: “Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado”.

Justamente por estos días la enfermedad golpea de cerca a Rial ya que su esposa, la nutricionista Romina Pereiro, dio positivo en coronavirus y se encuentra aislada en su casa.

Fuente: TN