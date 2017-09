(Vientos en concierto. Obras de: Piazzolla, Massenet, Bozza, Rachmaninoff, Díaz, entre otras)



La ciudad de Niza en la Costa Azul fue parte de Italia hasta ser anexada de modo bastante discutible por Francia en 1860. Hoy se llama "Nice" pero sus iglesias, edificios y población todavía tienen caras muy italianas. Eugéne Bozza (1905-1991) nació allí y supongo que pronunciarían el apellido como "Bozzá". Estudió violín con su padre y a los 10 años viajó a Roma al conservatorio de Santa Cecilia donde seguro que pronunciarían bien su apellido. Pero luego fue a París para profundizar violín, dirección orquestal y composición. Fue Director de l'Opéra Comique y Profesor en Valenciennes. Sus obras abarcan ballets, ópera, música sinfónica y coral pero es mucho más conocido por su música de cámara con preponderancia para los Vientos y creando un amplio repertorio para el fagote. El "Recit" comienza lento en el piano de Sara Rodrigo y el fagote de Florencia Guzmán también en su registro grave, la "Sicilianne" que es una danza lenta, suave y dulce del sur de Italia- está después todo escrita por un francés y tiene un aire de la famosa "Sicilianne" de Gabriel Fauré. El "Rondó" es ágil y alegre y reminiscente de otro canto infantil francés: "Sobre el puente de Avignon". Bozza explora los registros graves y agudos del instrumento y por ello la pieza es un clásico de repertorio en los Conservatorios del cual Florencia sale muy bien parada. A. Vivaldi (1768-1741) fue quizá el mejor violinista veneciano de su tiempo pero también compuso innumerables obras para vientos. El Trío en Sol menor para flauta, oboe y fagot es una delicia y responde a los típicos tres movimientos "Rápido-Lento-Rápido" Vivaldianos. Estupenda conjunción de Ada Hidalgo, Federico Salas y la ya mencionada Florencia Guzmán. S. Rachmaninof (1873-1943) escribió en 1912 esta obrita para soprano o tenor y piano llamada "Vocalise" debido a que se debía cantar usando una sola vocal a elección del cantante. Rachmaninof la arregló para orquesta y más tarde se hicieron varios arreglos más. En este caso se la adaptó para la muy suave trompeta de Camila Vaquero acompañada también por Sara Rodrigo. Simón Díaz Márquez (1928-2014) fue un músico, poeta y humorista venezolano nacido en Barbacoas. Era un personaje muy querido en su tierra y se lo apodó simplemente: "Tío Simón". Su infancia transcurrió en ambiente campesino y desde niño improvisaba coplas y tonadas. Más tarde pudo estudiar y hasta ser compañero de clase de José Antonio Abreu, verdadero revolucionario pacífico de la música en Venezuela. La "Tonada de luna llena" cuya letra comienza: "Yo vide una garza mora dándole embate a un río" es un aire campestre y vacuno. La versión del corno de su coterráneo Atahualpa Vegas me hacía volar del campo venezolano al llamado de Corno de Sigfrido de Wagner sólo que en vez de llamar a Dragón "Fafner" las que respondían de afuera del escenario eran las vacas con su cencerro. Maravillosos sonidos de "eco" en el mismo instrumento y delicadísmos "glissandos". Jules Massenet (1842-1912) fue principalmente autor de óperas. Su 19º ópera es "Thais". La escena de la "Meditación" es una de las más dulces melodías francesas. ¡Qué desafío encomendársela a un trombón! El Arpa era como la parte "femenina". Han habido arpistas varones como Nicanor Zabaleta pero es un instrumento "femenino". En labios (y pulmones) de Miguel Sánchez sonó viril pero a la vez maravillosa y afinadamente dulce. ¡Pasó el desafío de la "Méditation"! Ya el pasado 31 de Marzo habíamos escuchado "Oblivion" de A. Piazzolla (1921-1992) pero Miguel Sánchez nos confesó que está enamorado de la pieza y que la ofrece mucho, nadie va a protestar, ¡sobre todo con un arreglo tan bien logrado! Brian Lynn nació en Essex en 1954. A los 5 años tocaba el violín pero en la Academia de música despertó su interés por el trombón. Es arreglador para orquestas, Coros y conjuntos de vientos. "Ba-Dee-Doo-Dup". De sus 5 partes escuchamos la primera, la tranquila segunda "Respite" y la 5º "March". Es el mismo tema en ritmo de Marcha y se comprende que Lynn como buen inglés estaba familiarizado con la música de las excelentes bandas militares británicas. Ernesto Nazareth (1863-1934), es un compositor y pianista brasileño, famoso por sus "Choros" (o sea conjuntos populares e instrumentales sin canto). Zequinha de Abreu (1880-1935) es también brasileño y fue niño prodigio. No creo que alguien no haya escuchado su "Tico-tico no fubá" aunque sin saber de quién era. Con arreglo de Marcos Pacheco escuchamos "Canciones brasileñas". ¡¡¡Oh, maravilla de los trombones que pueden transformar música carioca en casi solemne!!! Se llama "Canzona" a una musicalización para un poema medieval italiano. En el siglo XVI era una pieza instrumental corta. Así, de Samuel Scheidt (1587-1654) aunque organista alemán con influencias "venecianas" de Andrea Gabrielli escuchamos su "Canzona para 4 Cornettos". "Bankelsangerlieder" es "Canción de los que cantan sentados en un banco". Es una sonata barroca recientemente atribuida a Georg Daniel Speer (1636-1709). En las tabernas los "bronces tocaban sentados en sus bancos". El viernes lo hicieron de pie. La Cumbia es una danza de origen africano muy popular en Venezuela y Colombia -y ahora en gran parte de Latinoamérica-. José Benito Barros Colombino (1915-2007) fue un compositor colombiano y a él debemos "la Piragua" agregando aquí al ensamble de trompetas un "Güiro" en manos de Antonio Frías.