Luego de más de una década juntos, Eliana Guercio y Sergio Romero se preparan para ser padres por cuarta vez. Según reveló Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana, la modelo está atravesando su sexto mes de embarazo y decidió no hacerlo público para disfrutarlo en familia con tranquilidad.

"Eliana no quiere hablar por ahora. Está en un momento de bajo perfil, pero ya tiene una pancita de seis meses, pero como fue al colegio de las nenas enseguida se notó que estaba embarazada. Son una pareja consolidada de muchos años", explicó el periodista. La exvedette y "Chiquito" ya son padres de Jazmín, Chloè y Megan y aunque las muestran orgullosos en las redes sociales, tratan de preservar su intimidad al máximo, motivo por el que pocas veces las llevaron a estudios de televisión.

La pareja se conoció en un boliche de Comodoro Rivadavia en julio de 2008 y desde entonces no se separaron. "Yo no lo conocía, el me había mandado dos o tres mensajes de texto. Y Marcelito, un amigo, lo googleó. Lo puso en Internet y salían dos fotos: en una parecía que no tenía dientes. Yo decía que era horrible, pero cuando se acercó, todo alto, divino, bronceado, me morí. Me dio la mano, me saludó y me dijo que era Sergio, el de los mensajes. ¡Menos mal que lo conocí!", contó ella en el programa de Susana Giménez.

Y a pocos meses de haber iniciado su noviazgo, decidieron pasar por el Registro Civil de Lanús Oeste para dar el "sí" y Eliana, que estaba en el mejor momento de su carrera como modelo, vedette y actriz, renunció a todo para acompañar a su flamante marido en Europa. "Este es el nacimiento de mi familia, algo mucho más importante que mi carrera profesional", manifestó con la libreta roja en mano.

Atrás quedaron las pasarelas, la pista del Bailando y las peleas mediáticas con sus colegas. Eliana acompañó a su marido en Países Bajos, Italia, Mónaco y Reino Unido. También fue la autora de aquel mensaje que Romero leyó en el mundial de Brasil 2014 antes de "convertirse en héroe" y en más de una oportunidad defendió públicamente a su marido ante las críticas que recibía por su desempeño en la cancha. Eso sí, siempre destacó que para ambos, más allá de los lujos y sus respectivos trabajos, la prioridad es la familia.

Fuente: NA