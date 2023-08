Emilia Mernes tuvo un percance con su vestuario en pleno show en La Coruña, mientras permanece de gira internacional por España. La cantante estaba interpretando el tema “Perreito salvaje” cuando su intención fue bailar hasta abajo y se le rompió la costura del pantalón a la altura de la cola. Primero, se viralizó un video en las redes sociales en el que se ve su reacción en vivo: permanece de frente al público de manera tal de no mostrar nada que ella no quiera, y abandona el escenario por unos segundos caminando para atrás.

Al regresar, explicó lo que había sucedido. “Hubo un percance con el pantalón”, explicó quien ya se había cambiado de prenda. “Traaa, en culo. Pero bueno...”, agregó la artista haciendo onomatopeyas mientras recreaba lo que le había sucedido instantes antes en pleno espectáculo, y mientras su público la aplaudía sin parar.

Al día siguiente, después de descansar en hotel en el que se hospeda durante su gira por el país europeo, tomó su celular para contar en su Instagram lo que le había sucedido. La cantante tiene casi siete millones y medio de seguidores en la red social en la que compartió su relato a través del canal de difusión. “No saben lo que me pasó ayer. Tengo mi primera anécdota iconic, súper humillante, en el escenario”, comenzó Emilia en su relato escrito.

“Estaba terminando la segunda canción ‘Perreito salvaje’ y vieron que dice ‘me encanta que le demos hasta abajo’. Cuando doy hasta abajo escucho prrrrm. Se me rompió el pantalón, justo en la parte del culo. En pleno show quedé en ogt”, escribió la novia de Mauro Ezequel Lombardo, popularmente conocido por su nombre artístico, Duki. Y agregó: “Lo ‘positivo’ es que solo me vieron los músicos y no el público”.

“Nunca me había pasado algo así”, advirtió Emilia sobre su experiencia sobre el escenario. Y continuó: “Y pensé ‘¿qué hago ahora?’. Tenía que resolver rápido. Empiezo a recular y voy caminando tiesa hasta el cambio rápido, que es como un camarín que está al lado del escenario”. Además, invitó a quienes estuvieran disponibles a hacer una transmisión en vivo para relatar con más detalles lo sucedido.

Luego, dijo que al momento de escribir -horas después del episodio durante el show- le había resultado “gracioso”, pero que en su momento no. Y continuó con su relato: “Resulta que me cambio súper rápido y salgo a pedirles disculpas a la gente que me tuvo que esperar dos minutos. Les fui sincera y les conté que se me rompió el pantalón y quedé en culis”.

Por su parte, hizo una mención especial al público de La Coruña que entendió la emergencia que la llevó a salir del escenario por algunos segundos mientras se cambiaba de vestuario. “Se rieron y todo bien, por suerte. La gente es un amor”, resaltó la cantante y recordó la popular frase inmortalizada por Freddie Mercury y su “The show must go on”: “El show debe continuar (por la traducción al español del tema de la mítica banda Queen). Y seguimos rompiendo la tarima con mi dream team”, agregó Emilia y prometió a sus seguidores que algún día brindará mayores detalles. “Los amo, gracias por el amor”, finalizó Mernes que se encuentra terminando su gira por España.