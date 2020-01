A falta de una semana para que se cumpla el aniversario número 70 de su nacimiento y el lanzamiento de un disco póstumo, el fallecido cantautor Luis Alberto Spinetta apareció en el último disco del rapero estadounidense Eminem, quien sorprendió al difundir una canción de su nuevo álbum en la que utiliza como base un tema de Pescado Rabioso, la banda que el "Flaco" lideró a comienzos de la década de 1970.

"Stepdad" es el tema que publicó el artista norteamericano en sus redes sociales y que forma parte de su flamante álbum, "Music to be murdered by".

El tema tiene como base musical a "Peteribí", que formó parte del disco "Pescado 2", de 1973.

La canción, escrita por Spinetta, Juan Carlos "Black" Amaya y Carlos Cutaia, hace referencia a una especie de árbol característica del noreste de la Argentina.

"Cuando hacemos peteribí en vivo decimos que la letra es corta pero el contenido es largo. El peteribí es un árbol clasificado, como el palo borracho. Los cuerpos son árboles, las mentes son árboles insertos en la tierra bebiendo el mar, respirando el cielo y heredando las flores", explicaba la banda en el cuadernillo que acompañaba el disco.

El homenaje de Eminem se da a una semana de la salida de "Ya no mires atrás", el disco póstumo de Spinetta que resultó del hallazgo de una carpeta digital que contenía siete canciones grabadas entre 2008 y 2009.