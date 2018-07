Ese amigo del alma, uno de los éxitos más emblemáticos de su carrera, cumplió 30 años, y Lito Vitale decidió sacarlo de paseo por el país. Por eso es que el pianista, compositor y productor, llegará a San Juan el 3 de Agosto para presentarse en el Auditorio Juan Victoria, donde tocará junto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, bajo la dirección del maestro Emmanuel Siffert. Luego continuará la gira por Mendoza, Chaco y Rosario donde también actuará con orquestas de esas provincias. Sin embargo, adelantó que aquí será el único lugar donde grabará el concierto que luego será editado como edición aniversario.



'En este caso, además del concierto en esa sala emblemática, tan hermosa, se va a grabar. Así que el registro de este espectáculo será sobre el concierto en San Juan. Saldrá como Ese amigo del alma 30 años; estoy feliz porque es nuestra posibilidad de registrar el proyecto", dijo Vitale a DIARIO DE CUYO.



"La orquesta es excepcional, yo la conocí porque la vi en un video junto a Nito Mestre, lo llamé y le pedí el contacto", comentó el músico sobre el origen de este concierto, que cuenta con producción del ministerio de Turismo y Cultura provincial. "La idea es poder vincular, en las medida de las posibilidades, estos artistas con nuestros artistas locales. Es la oportunidad a través de estos artistas, de poder mostrar a nuestros artistas; es la búsqueda que tenemos de crear condiciones para que nuestros talentos puedan ser visibilizados, esto es lo que ocurrirá con la Sinfónica en este caso' destacó la ministra Claudia Grynszpan.



Varias veces en el escenario de la Fiesta Nacional del Sol, hasta donde llegó en dúo con Juan Carlos Baglietto, o junto a Patricia Sosa, Julia Zenko y Sandra Mihanovich, Vitale también actuó más de una vez en la gran sala del Auditorio. Una de esas veces, fue justamente hace 30 años cuando presentó en estas tierras ese álbum bisagra en su carrera, que ahora trae con un plus al mismo escenario.

"Para mí (este disco) es un momento emblemático en mi carrera musical, porque es de esos proyectos que tienen un sincro especial con el público. Uno vive haciendo cosas, a veces te va mejor, a veces te va peor... pero esta música me conectó con un montón de gente y además evidentemente por el momento en el que surgió, en el '88, muchos amigos se iban del país... era final del mandato de Alfonsín. Todo eso transformó esta música de algo instrumental muy extenso a algo muy popular, cosa que no sucede habitualmente, yo agradezco que haya conectado de esa manera con la gente. Después quedó como uno de mis discos más importantes, por eso quise darle un marco de celebración y cuando llegaron estos 30 años, el valor agregado era tocar esa música con orquesta", apuntó el instrumentista que llega con su banda, en formato de quinteto: "músicos extraordinarios", dice, que lo acompañan desde hace tiempo.

El concierto en San Juan, que será similar al presentado en el Centro Cultural Kirchner el mes pasado, también tendrá temas de discos posteriores como La senda infinita y Viento sur. De este último, incluirá un poema escrito por María Elena Walsh especialmente para ese disco, grabado por ella, que ahora recitará Liliana Vitale, hermana de Lito.



"Voy un día antes, hacemos un largo ensayo. Las partituras las tienen hace un tiempo, los imagino ensayando. El día de ensayo es el día más emotivo, en el que te encontrás con músicos que no conocen, que están tocando tu música, sin haberte conocido. Ahí empiezan a entender cómo suena todo... porque los arreglos de orquesta están pensados en función de la base del quinteto. Ellos tocan esa música sin escuchar todo lo que nosotros sumamos", comentó Vitale que en cada provincia donde tocará con una orquesta, irá modificando y aprovechando los recursos de cada uno de los conjuntos anfitriones. En San Juan, destaca que tenga arpa, por ejemplo.



¿Cómo se hace para seguir fiel a su propia obra, sin dejarse influenciar? Vitale confiesa que no sabe cómo sucede tal cosa. "En la vida, especialmente en la artística, no hay una sola manera de hacer las cosas, uno las va encontrando y la única premisa es tratar de defender y no torcer el camino, siempre ser fiel a la pasión que uno tuvo. En mi caso, yo soy ecléctico desde mi nacimiento, porque la información de distintos mundos musicales me vino desde que comencé a tocar y disfrutar a la música. Tengo la suerte de tener una familia que siempre apoyó y le dio rienda a esta afición musical, a partir de hacerme un poco más grande, descubrí la facilidad de producir eventos, de acompañar y compartir con otros músicos, siempre traté de respetar todos los proyectos. El de música instrumental estaba un poco relegado, hace tiempo que no tenía una actividad con mi música. La guarde ahí, sigo con Baglietto que ahora me encontré de nuevo, sigo con los eventos, o músicas incidentales, lo recuperé en esta celebración", aseguró el músico que comparte que tiene en sus planes volver a componer. "Todo depende de cómo organice mi vida... cuando uno ya es más grande también tenés en cuenta la familia, la gente que trabaja con uno, el equipo, hay que hacer un equilibrio con todo", aseguró el ganador de tres Premios Konex y un Grammy Latino.





El dato



Lito Vitale Quinteto. El 3 de Agosto en el Auditorio Juan Victoria a las 21,30. Entradas desde martes 24/07 en boletería de la sala de 13 a 21 a $250 y $200.