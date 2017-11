La foto



Una semana pasó desde que Jesica Cirio tuvo a Chloe, y sin drama posó para la revista Gente presentando a la beba que tuvo junto a su pareja, Martín Insaurralde. Pero la forma que eligió no pasó en absoluto desapercibida: fue un desnudo, con sus zonas pudendas estratégicamente cubiertas, pero dejando a la vista su excelentes formas luego de dar a luz. La publicación suscitó varios comentarios y especulaciones sobre lo "increíble" de su figura. Y ella respondió con esta foto, que acompañó con una explicación."Sí, obvio que me quedó pancita post parto! Lo muestro porque me llegaron cientos de mensajes de chicas preguntándome si me quedó panza, o asumiendo que no me quedó nada (en las fotos siempre tengo la faja puesta!)" fue parte de lo que escribió la flamante mamá, quien aclaró que cuando termine de recuperarse continuará con sus clases de gimnasia, "sin ningún apuro".

La frase "Cuando tengo tiempo estoy tomando clases, no haciéndome electrodos"

(Luz Cipriota, en entrevista con Ciudad Magazine)





El oro

Amante de las nuevas experiencias, Marley celebró la llegada de su bebé Mirko con una cena muy particular, que compartió en las redes sociales. Fue en Chicago, en el exótico restó Alinea, donde probó piedras comestibles en platos con llamas ardientes, helados que despedían humo y hasta ¡un globo!





El barro

Para Nazarena Vélez ya no será tan fácil compartir fotos ligera de ropa. A su hijo Thiago, de 7 años, no le hace ni cinco de gracia que su mamá se ande mostrando. "No te hice nada y vos me peleás", le dice ella en un video que subió, donde él le responde: "Vos me peleás con las fotos. Te sacaste una foto recién".