Foto



Instagram colapsó con su posteo. Por primera vez, con un desnudo en una bañera. Fue para anunciar el lanzamiento de su nuevo disco para este año, Christina Aguilera causó furor en las redes con unas fotos muy calientes.





Frase



"Me emociona el hecho de que las personas piensen que podría ser líder del mundo libre, pero no es mi espíritu, no está en mi ADN"



Oprah Winfrey sobre una posible postulación a presidente de EEUU