Generosa. La protagonista de la Casa de Papel, Úrsula Corberó, compartió esta semana una foto de su novio, el Chino Darín, desnudo en una bañera. Tokio hace de las suyas y no deja de mostrar su vida junto al actor argentino con el que acaba de comprar un departamento en una exclusiva zona de Madrid. "Bicho bolita by Úrsula Corberó", escribió en Instagram. La foto cosechó más de 35 mil likes y muchísimos elogios inmediatamente.



La Frase



"Basta de padres sin madres, ¿y a los chicos quién los protege? Abro el debate". Juan Acosta.



Oro



Decidieron darse otra oportunidad. Lo que era un rumor desde hace unos meses quedó confirmado luego de que circulara en las redes la foto de Katy Perry y Orlando Bloom juntos y nada menos que ante el papa Francisco. Además compartieron fotos de su recorrido por Roma como una pareja de turistas más.



Barro



Ricardo Arjona opinó en una entrevista con el diario El País, que "si una persona no lo declara a tiempo (un abuso) se hace un poco cómplice". Polémico, el guatemalteco siguió: "Debería existir una obligación de denunciar el maltrato inmediatamente, no 10 años después". "El que no denuncia, permite", consideró.