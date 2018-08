La foto



Desde que dos revistas publicaron en tapa una foto de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en las playas de Grecia -una de ellas la original, la otra con gentiles retoques- se armó un despiplume bárbaro y con aguas divididas. Que un poquito de pancita menos, que emparejar el color de la piel.... Muchos criticaron la medida, sobre todo que ya nadie pueda mostrarse tal cual es. Pero otros la avalaron. Una de ellas fue la mamá de la novia, Cathy Fulop, quien a pesar de asegurar que "son dos bombones", dijo: "Me encantó que la revista cuidara las fotos. Me pareció bien porque las tomas eran de arriba, con el sol cayendo de cualquier manera". Pero quizás la más reveladora fue la opinión de Pamela David, que sin tapujos declaró: "Hice una carrera gracias al Photoshop".



La frase

"Mi vida entera se puede resumir en una frase: Nada salió como lo había planeado y está bien".

(Marcelo Tinelli, en Instagram Stories)

El oro



En entrevista con Ciudad Magazine, Ricardo Darín habló de la muerte de su padre y de lo que les dejó. Cuando llegaron a recoger sus cosas, no había nada; coherente con lo que siempre les dijo: "Uno tiene que viajar ligero de equipaje, porque las cosas materiales te atan". "Me llevé todo lo que consideraba valioso de mi papá en una caja de zapatos (...) era una lección".



El barro



Barbie Simons y Sol Perez -ex compañeras de Pampita Online- siguen de los pelos. "La chica del clima" dijo que si Barbie va al Bailando, ella se baja. Entonces, la hija del conductor e íntima amiga de Pampita la tildó de "tilinga" y de necesitar cámara; y agregó: "Mamita, quedate tranquila, no me interesa. Ya hice un Patinando cuando vos todavía tenías pañales".