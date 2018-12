La foto



Consustanciada de todo el movimiento feminista y de la proclama de "No es no" y "Mirá cómo nos ponemos", Karina hizo un posteo más que especial en su cuenta de Instagram. La Princesita -como se la llama en el ambiente- subió una foto suya muy sexy, con poca ropa y mucha curva; y con un mensaje más que elocuente: "Libre y dueña. Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Pero yo sola puedo. Vos no sin mi consentimiento. Verme con poca ropa no habla de mí como mujer, ni te autoriza a nada". Al minuto, tenía cientos de aprobaciones.



La frase



"Creo que hay muchos Darthés, lamentablemente, en los clubes deportivos, en las escuelas, en las iglesias, en la familia"

(Pamela David, en entrevista con El Liberal)





El oro



Andrea Rincón contó a Ciudad.com que es feliz con su carrera de actriz (La Leona, Un gallo para Esculapio, 100 días para enamorarse), sobre todo porque -por su pasado hot- nadie apostaba por ella. "No vas a poder, esto no lo das vuelta con nada", dijo que le decían, pero reconoció que el prejuicio más grande que venció fue el suyo.





El barro



Luego de la denuncia de Thelma Fardín, Juan Darthés viajó a buscar remanso en Brasil, su país de origen. Sin embargo, la bienvenida no fue de lo mejor. Las actrices brasileñas hicieron causa común con las colegas argentinas y publicaron frases de repudio con su cara, entre ellas "Se meten con una, se meten con todas".