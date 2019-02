La foto



Siempre el uso excesivo de los retoques digitales genera reacciones negativas, burlas y hasta enojo. Esta vez, quedó atrapada en el brete Yalitza Aparicio una de las protagonistas de Roma, nominada al Oscar como mejor actriz. Es que la mexicana, descendiente de aborígenes, fue tapa de la revista Hola y el resultado dista mucho de la realidad, porque no sólo la hicieron ver más delgada, sino que lo más criticado fue que le aclararon la piel. En las redes se multiplicaron las opiniones en apoyo a Aparicio, considerando que la intervención le quitaba su esencia.



La frase



"Nunca lo conté. No me gusta dormir acostada porque me da a ataúd. Me pongo almohadones alrededor para estar cómoda y como leo sentada, no me acuesto'. Moria Casán





El Oro



Sin bajar nunca los brazos, Carlín Calvo sigue adelante, tras haber sufrido dos ACV. El actor acaba de cumplir 66 años y su hijo Facundo quien le dedicó un cariñoso mensaje. "Te amo mucho. Gracias por seguir luchando siempre por nosotros y agradezco cada momento que puedo compartir con vos', escribió en las redes.



El barro





Ernestina Pais fue muy criticada por sus intervenciones tras la noticia de la detención del hijo de su hermana Federica. "Aclaro que no soy Federica', dijo asegurando que siempre las confunden. Después del ataque que recibió en las redes, acusada de no acompañar a su hermana. Dio algunas explicaciones, pero no pudo borrar la impresión inicial.