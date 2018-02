La foto

Militta Bora subió una foto a Instagram y se armó el revuelo, que empezó con piropos y terminó con prohibición. En la imagen, la rocker (ex novia del futbolista Daniel Osvaldo, ex de Jimena Barón) escribió en inglés junto al a imagen "Nudismo en el balcón". Cierto es que con las estratégicas sombra de la foto, tomada en blanco y negro, no se ven detalles; sin embargo, fue suficiente para la red social que, más allá de los miles de "me gusta", decidió levantarle el posteo por no cumplir con sus normas comunitarias. "Bue", escribió Militta, que publicó en Stories una captura donde se informa que le dieron de baja al posteo, sobre el sombreado de la imagen en cuestión.



La frase



"Es inocente creer que a los que tienen la cabeza cerrada los vas a hacer reflexionar"

(Benito Cerati, hijo de Gustavo, en sus redes sociales)



El oro



La vida le sonríe ahora a Mónica Farro, y le da sorpresas: en medio de una entrevista radial, su novio le pidió casamiento. "Comprendí que sos la única mujer que me movió el piso, que tiene mi corazón en sus manos y la que quiero a mi lado para toda la vida", le dijo.



El barro

La que sigue pasándola mal es Cinthia Fernández, en crisis con Matías Defederico, papá de sus tres hijas. Un cronista de LAM la abordó en una fiesta y le preguntó si estaba triste. "¡Aprendé a ubicarte y a ser respetuoso! No estoy de joda. A mí de bol... no me tomás", le espetó tras decir que cumplía con su trabajo.