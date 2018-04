Cuestión de piel



Alba Flores, nada más y nada menos que la nieta de la fallecida Lola Flores, ganó fama internacional por interpretar a Nairobi en la tira La Casa de Papel, catalogada como la mejor serie española de la historia y la Nro.22 entre las más populares del mundo.



"La trama no da respiro porque está estructurada de manera muy inteligente', dijo la descendiente de La Faraona, hija del músico y compositor Antonio Flores y la productora Ana Villa; y sobrina de las cantantes Lolita y Rosario. Lo lleva en la sangre...



Un zombie...



Dwayne "The Rock' Johnson no pega un ojo desde que nació su tercera hija Tiana Gia. Eso fue lo que confesó el astro de films como Jumanji: Bienvenidos a la jungla y Rápidos y Furiosos, que no pudo asistir a un evento de promoción de la película Rampage en Las Vegas.



El actor tuvo que disculparse con sus seguidores y escribió: "Estoy en "modo insomnio' no puedo dormir nada, y me imagino que muchos de ustedes saben perfectamente a lo que me refiero'. Mucho músculo y poco aguante.



Está limpio

Eminem celebra una década de sobriedad y, en las redes sociales, compartió una foto con sus seguidores que prueba que se encuentra libre de sustancias. El rapero está orgulloso de su logro, luego de superar una de las etapas más oscuras de su vida en la que pasó por la adicción a las drogas y el alcohol.



"No conseguía que nada tuviera sentido; había pasado tanto tiempo desde la última vez que había hecho rimas sin tomar valium o vicodin, que tuve que volver a rapear', confesó el músico que tocó fondo cuando se percató que no estaba junto a su hija en fechas importantes para ella.





Ni en las fiestas

Es más que evidente que no terminaron en buenos términos. Tanto es así que Jennifer Aniston y su ex, Justin Theroux, no quisieron coincidir ni siquiera en la fiesta del primer cumpleaños del hijo de un amigo en común, el presentador Jimmy Kimmel.



Según el canal E!, ellos asistieron a la celebración del bebé que sufrió varias cirugías al nacer, pero con un tiempo prudencial de diferencia: primero fue el protagonista de la serie The Leftovers y, cuando él se retiró, recién hizo su arribo la rubia. Qué momento...