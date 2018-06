James Cameron: Promete revolucionar el cine en 3D



"Avatar 2 revolucionará el cine 3D', afirma su director James Cameron. El canadiense señaló que la esperada secuela dará un salto de calidad en el entorno visual de las tres dimensiones. Además, aseguró que buscará impulsar las tecnologías para las nuevas películas. "Serán las mejores 3D posibles', afirmó el director de Titanic. Además, destacó que en el futuro se podrá ver formato 3D sin necesidad de utilizar gafas. Avatar 2 llegará a los cines el 18 de diciembre de 2020.

Shia LaBeouf: Irreconocible como su propio padre



Shia LaBeouf puede que no sea un de las caras más populares de Hollywood actualmente, pero no para de trabajar en la industria. El actor de Transformers, está preparado para afrontar uno de los papeles más extraños de su carrera. Está actualmente rodando el biopic 'Honey Boy', en el cual interpreta a un personaje... ¡Basado en su propio padre! La primera foto del rodaje ha llegado, y entre el maquillaje, la pose y esa gran calva, desde luego no parece para nada el Shia que todos conocen.



Tom Cruise: Volará de nuevo como Maverick



El actor volverá a encarnar al piloto Maverick en la segunda entrega de la mítica película de acción Top Gun 2. El actor devela en su cuenta de Twitter el primer día de rodaje de 'Top Gun: Maverick'. La cinta se estrenará en el verano del 2019. Los fans se exaltaron por ver la secuela del exitoso film de 1986. Además, ha incrustado una imagen promocional de la película, en la que aparece el propio actor caracterizado como su piloto de cazas, mirando de lejos su Grumman F-14 Tomcat.





Games of Thrones: Se viene la precuela



HBO anuncia la producción de una precuela de +Game of Thrones+. Aún sin título, fue creada por la guionista británica Jane Goldman, con el autor George R.R. Martin, cuya serie de novelas +A Song of Ice and Fire+ (+Una canción de hielo y fuego+) es la base de la serie de televisión +Game of Thrones+. La serie será la crónica de +la caída del mundo desde la Edad de Oro de los héroes hacia su hora más oscura+ y mostrará secretos de la historia de las familias en guerra en el ficticio reino de Westeros hasta el origen de los Caminantes Blancos.

Jim Carrey: Metido en el drama



El 2018 será el año en el cual Jim Carrey vuelva a la pantalla chica con un trabajo que seguramente será uno de los más importantes de su carrera. En la serie Kidding, el actor de El show de Truman encarnará a Jeff, el popular conductor de un programa televisivo para niños. La vida del hombre parece apacible y feliz, pero él entrará en una profunda crisis cuando empiece a notar que su entorno familiar se desmorona. A medida que la realidad le muestra una cara cruel y amarga.