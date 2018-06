La foto



Mientras la selección argentina se preparaba para disputar su primer partido en Rusia, Mauro Icardi -que no fue convocado para integrar la selección- disfrutaba de una luna de miel junto a su mujer Wanda Nara en África. Flashes van, flashes vienen, fue la rubia quien en un acto de revancha -ya que él le hizo varias fotos hot- le tomó esta fotografía y la subió a su cuenta de Instagram. Muy enamorada, claro, la acompañó con un piropo: "Mi venganza, Tarzán 2018" escribió la también mánager, quien obviamente se encargó de ubicar estratégicamente un emoji. ¡Tampoco era cuestión de poner toda la carne al asador!



La frase

"No tengo algo que me emocione tanto como escucharlos reír a ellos (sus hijos) y a mi marido".

(Deniss Dumas, en entrevista con Gente)







El oro

La modelo Natalie Weber y su esposo, el futbolista Mauro Zárate, se emocionaron al contarle a Pampita el duro trance que vivieron luego que a ella le detectaran cáncer y se sometiera a una mastectomía bilateral. "Fue un compañero increíble, me demostró el hombre que es", dijo ella. "Yo no me podía poner mal, me tenía que esconder o aprovechaba cuando ella se bañaba", dijo él.



El barro



En Instagram Nazarena Vélez contó que por erróneos diagnóstico y medicación, su hijito Thiago "pasó de tener una conjuntivitis, a una hernia a un herpes en su ojo izquierdo". El resultado, dijo, es una cicatriz en la córnea y perdida de la visión. "Es justo? No. Hay algo para hacer?. No. O sí. Seguir con una Sonrisa y darle mucho Amor a mi hijo".