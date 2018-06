La foto

Una manera rara de celebrar la de Nico Riera (el ex Casi Ángeles), quien al llegar a los 700 mil seguidores en las redes sociales hizo y subió esta foto, tirando cereales en sus partes pudendas. "Festejo los 700.000 seguidores tirándome los frutilups en las bo... Ja, ja, ja Gracias a todos los que me acompañan en este viaje tan hermoso que es la actuación, donde lo que uno genera es tan importante como la reacción en el público. Donde se crea un mundo imaginario donde todos vivimos y compartimos imágenes e ideas. Gracias, los quiero wachxs", escribió. "Foto hot" la calificaron algunos, quizás por el lomazo del actor... ¿y algún ratón?, aunque varios no piensan lo mismo.



La frase



"Si tenés un hijo y querés que tu vida siga como era antes, va a ser muy difícil".



(Paula Chaves, en entrevista con Ciudad Magazine)





El oro



Matt Groenning, creador de Los Simpsons, fue nuevamente padre de mellizos, junto a la artista plástica argentina Agustina Picasso. Venus Ruth y Sol Matthew se suman a los otros tres hijos de la feliz pareja: Nathaniel (5 años) y los mellizos India y Luna (3 años).





El barro

"La China" Suárez subió esta foto amamantando a Magnolia, pero más allá del bello momento, en las redes sociales la criticaron por la pose, especialmente de la criatura, que ella definió como "free style" (estilo libre). Acostumbrada a las críticas, no se hizo eco.