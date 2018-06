La foto



No es inusual ver a Jimena Barón en las redes con poca ropa. La cantante y actriz tiene un físico escultural y con cero pruritos a la hora de mostrarlo, lo hace y contesta incluso a quienes la critican, sobre todo desde su rol de mamá de Momo. En la misma línea, días atrás subió otra foto hot para sus seguidores. "Esto de los paparazzis es agotador", se mofó con su habitual humor Barón, posando como si alguien la hubiera pescado infraganti tomando una ducha. ¿El resultado? Más palos y más de 300 mil "me gusta" en medio día.

La frase



"Yo era una mujer independiente y bastante egoísta. A partir del nacimiento de mi hijo todo cambió".

El oro



"No hay nada más importante que ellos. Nada", escribió Mariana Fabbiani junto a esta foto de sus hijos. Fue luego de que comunicara que se ausentó del programa porque su pequeño Máximo estuvo internado, aunque no dio mayores detalles de lo sucedido, sólo que estaba "feliz de tenerlo en casa".

El barro



Siguen los efectos colaterales de la pelea de Jorge Rial con su hija Morena. Natacha Jaitt, que hizo migas con la menor, metió a Silvia D'Auro, ex de Rial, en la bolsa del escándalo, ventilando una deuda que tendría con su familia. "No me involucres. Tus temas con mi ex son TUS temas" la frenó D'Auro, pero Jaitt aseguró tener papeles con su firma. "No me corras a mi, eh", le contestó.