La foto



"Puede ser, me cebé. Quizás no era necesario. Acepto!", escribió Juana Repetto en su cuenta de Instagram. Fue luego de publicar esta foto junto a su hijito, junto a la que escribió: "Haters, así despido la #semanamundialdelalactanciamaterna y le pongo el pecho a sus comentarios"; otra de las instantáneas sobre las formas en que le da el pecho a Toribio que ha causado revuelo. De todos modos, la actriz y panelista le bajó el tono a la polémica e hizo su descargo: "Pero tampoco es para tanto ni nada del otro mundo. Ven tetas y cu... en Instagram todos los días. Es tan solo un nene tomando teta y una situación cotidiana de todos los días (no suele pasar mientras hago pis por eso capturé el momento)".

La frase

"Cada uno debe hacerse cargo desde el lugar en que está funcionando".

(Sandra Mihanovich, en entrevista con La Gaceta)

El oro



"Los novios de mis hijas siempre tienen que estar rindiendo examen", dijo Ova Sabatini en Nosotros a la mañana, sobre la charla "entre hombres" que tuvo con Paulo Dybala, novio de Oriana, antes que viajaran a Europa, donde vive el joven futbolista. Si bien lamentó que su hija esté lejos, Ova le dio su apoyo y aclaró "estoy para ayudar si me necesita".



El barro



No se termina. Si bien la pelea entre Barbie Vélez y Fede Bal quedó dirimida en la Justicia, ahora el versus es entre Bal y su ex suegra, Nazarena Vélez, quien lo acusó de golpeador y potencial asesino. Luego que desestimaran su pedido de sobreseimiento (Bal la demandó por injurias y calumnias) Naza enfrenta un juicio oral.