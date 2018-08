La foto



Embarazada de su primogénito, Vicky Xipolitakis (32) asistió días atrás a la celebración de cumpleaños de su amiga Moria Casán y ella misma compartió algunas fotos en su cuenta de Instagram. La exvedette está embarazada de su primogénito y se pasó la velada acariciando su pancita y recibiendo mimos. Aunque su posteo cosechó más de 27 mil "me gusta" y muchísimos piropos, otros criticaron su tremeeendo ("innecesario" dijeron algunos) escote y su habitual desparpajo. Igual, Vicky sólo se enfoca en la alegría que le significa traer al mundo a Salvador Uriel, fruto de su relación con Javier Naselli (52), financista argentino que trabaja en Estados Unidos.

La frase



"Las madres me emocionan. Son todo para mí, son leonas".



(Mariano Martínez, en entrevista con Mejor de Noche)



El oro



No fueron sus padres quienes la mostraron al mundo primero, sino la fotógrafa Abigail Quigley, quien hizo la primera sesión de fotos de Vida, la hermosa bebé de Luisana Lopilato y Michel Bublé. Y rápido de reflejos, Ángel de Brito compartió la imagen de la "princesa" de la pareja, que nació el 25 de julio pasado y que generó una catarata de ternura.



El barro



"El espejo Maldito que devuelve una imagen que no nos gusta" escribió Ailén Bechara sobre cómo se siente luego de haber dado a luz hace dos meses a Francisco. "Siento que la panza 'fofa' no se me va a ir nunca al igual que las piernas con pozos", agregó la blonda en Instagram; aunque aclaró que sigue el consejo de darse tiempo para recuperar la figura.