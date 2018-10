La foto



Y Su lo hizo de nuevo. En un rato de ocio sobre la cama, la diva de los teléfonos puso mal el dedo en el celular (aún se recuerda aquella involuntaria transmisión en vivo donde dijo que Marcelo Tinelli no era querido) y tomó una fotografía que inmediatamente saltó a Instagram. Y no habría sido mayor problema, salvo porque Susana -súper coqueta y cuidadosa de su imagen- estaba sin una gota de maquillaje. La conductora de 74 años eliminó inmediatamente el posteo, pero ya era tarde. La imagen se viralizó como reguero de pólvora, provocando cataratas de comentarios.

La frase



"Todas las mujeres escondemos un lado misterioso"

(Marcela Kloosterboer a El Trece TV)





El oro

Y Margarita (6) puso los puntos. Luego de que una vendedora le comentara algo sobre su vida, la pequeña hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani -molesta porque desconocidos saben de ella- los intimó: "No quiero aparecer más en fotos o videos, no publiquen más nada de mí".





El barro



Fiel a su estilo provocador, Alex Caniggia presentó su nueva canción. Y la letra levantó polvareda: "I'm from the high society (yo vengo de la alta sociedad). You're from the low society (vos venís de la baja sociedad). Ustedes son todos unos barats. Yo valgo más de un millón".