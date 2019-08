La foto

"Vos me diste las alas para volar. Somos angelados, esta bien puesto nuestro segundo nombre (Jesús y Uriel), nunca nada mal nos va a llegar. HijoMioTeAmo". "Siemrpe tu PROTECTORA y vos mi SALVADOR. Te amo @salvadorurielok". "Me llenas de fuerzas @salvadorurielok". Estas fueron algunas frases que Victoria Xipolitakis le dedicó a su hijito (fruto de su breve relación con Javier Naselli), luego de una producción para Caras. Por supuesto, no faltaron las críticas a la "griega", que ofuscada contestó: "Sinceramente amé hacer esta producción porque para mí significó un renacer, libre de todo, conectada con mi hijo piel a piel. Una lástima que haya gente que piensan que salir desnuda con mi bb me define como persona o como mamá. Hay personas que pueden estar totalmente vestidos con trajes impecables pero resultan una desilusión como padres. Se los digo x experiencia".



La frase



"El que te elija te tiene que elegir por completo, con todo lo que traés encima".



(Pampita, a Cinthia Fernández, en Bailando por un sueño)





El oro

Cantante y bailarina, y con miles de fans en las redes, Vida Spinetta -hija de Dante y nieta del inolvidable "Flaco"- fue elegida para estudiar en Go Broadway, un prestigioso programa de la universidad Manhattan College (New York), para jóvenes talentos artísticos, donde se perfeccionará en teatro musical.

>



El barro

La guerra de los Caniggia sumó un nuevo audio, de Mariana Nannis a Claudio Paul. Con insultos y palabrotas, la rubia le dice que va a tener sexo con todos los jugadores de fútbol que quiera y lo va a dejar como un cornudo, como él hizo con ella. Y agrega "Me parece que tu mamá te daba merca en la mamadera, pedazo de hijo de p...".