La foto

"Este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar. Y adivina qué, ¡es celulitis! Estoy literalmente muuuy cansada de estar avergonzada de mi cuerpo, editándolo (sí, las otras fotos en bikini fueron editadas, y odio haberlo hecho, pero es la verdad) para que otros piensen que soy su idea de lo hermoso que es. Pero no soy yo", escribió Demi Lovato en Instagram, junto a esta imagen que en minutos se hizo viral. "Quiero que este nuevo capítulo en mi vida sea sobre ser auténtica con lo que soy en lugar de tratar de cumplir con los estándares de otra persona. Así que aquí estoy, sin vergüenza, sin miedo y orgullosa de ser dueña de un cuerpo que ha luchado tanto y que me seguirá sorprendiendo cuando, espero, dé a luz algún día", agregó la joven cantante, quien dijo que si bien no está muy entusiasmada con su apariencia, se ama y espera inspirar a otros a amar sus cuerpos también.





La frase

"Lo que uno aprende a través del tiempo es que el tiempo vuela y si no disfrutas del momento, probablemente no se repita"

(Meme, de Café Tacuba, en diálogo con EFE)





El oro



En medio de una seguidilla de problemas -con su ex, con su padre e incluso con ella misma- Britney Spears tiene un remanso: el apoyo de su novio Sam Asghari. "Ella me inspira a diario y, a cambio, yo trato de ayudarla acudiendo juntos al gimnasio, al trabajo o ofreciéndole un ambiente estable", dijo el modelo y entrenador.



El barro

El actor Robert Pattinson, que fuera protagonista de la saga 'Crepúsculo", dice que no quiere tomar un descanso porque siente temor de desaparecer para la industria. "Me quedaría sin nada y por eso vivo constantemente aterrorizado", comentó a Variety el artista, consciente de lo implacable que puede ser La Meca.