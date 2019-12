La foto

Es un ícono a nivel musical, pero como suele suceder, de la mano vino su influencia en cuanto a moda y tendencias. Rosalía llamó la atención en la pasada entrega de los Grammy luciendo un aspecto bastante estrafalario, para muchos innecesario dadas su belleza y juventud, pero en cuestión de gustos, no hay nada escrito. La artista lució los famosos "grillz' en sus dientes, fundas de oro, plata y platino que también se le han visto a Madonna y a Kim Kardashian, a las que no todos los especialistas de salud le dan la venia, aduciendo que pueden provocar algún daño en encías y piezas dentales. Sin embargo, no faltan quienes desde entonces, la pusieron en un cuadro e empezaron a imitarla. Lo mismo con el aspecto de sus uñas, plagadas de voluminosas incrustaciones semipermanentes que cuestan unos 150 euros -reconoció- muy poco cómodas son para la vida cotidiana. Como sea, marcó tendencia, así que -dice otro refrán- al que le guste el durazno...





La frase



"Quiero utilizar mi voz para recordar al mundo que todos somos seres humanos e igual de valiosos a ojos de Dios"

(Justin Bieber, contra el racismo, en sus redes sociales)





El oro

Lady Gaga dijo que ama el maquillaje porque la ayudó a quererse. "Me ha servido para sacar a relucir mi belleza interior. Gracias al maquillaje inventé a Lady Gaga. No me gustaba lo que veía cuando me miraba al espejo y me hacía sentir triste. Entonces empecé a pintar otra versión de mí misma", contó a Nikki Tutorials.





El barro

Ed Sheeran se deshizo del celular hace cuatro años y su amigo Roman Kemp reveló que fue por el trastorno de ansiedad que le provocaban los constantes mensajes y llamadas. "Da miedo. He tenido que trabajar ocho años en ello y te aísla de lo real", contó sobre su trastorno el propio cantante.