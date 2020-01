La foto

Calamaro no para. Luego de postear en diciembre una imagen de una mano (¿la suya?) con unos cuantos fajos de euros, a la que acompañó con la frase "Usted preguntará por qué cantamos' -que no cayó muy simpática-, el Salmón (con usuario Brad Pittbull) se mandó otra de mal gusto. Se tomó una selfie en el baño y tipeó: "El baño no es gran cosa pero tengo más espacio que Alberto Nisman'; y le llovieron las críticas. Después borró su posteo y se despachó: "Para el humor está todo permitido'. "Lo mismo que borrar mensajes... los borramos para tirar vuestros comentarios a la basura virtual. Y darles mas rabia'. "La carrera musical me importa un pepino. La música no es una carrera ni hace falta llegar a ningún lado. El éxito tiene doble filo, nos priva de cierta libertad y compromete la dinámica creativa. No le debo nada a nadie, no por haber pagado una entrada alguna vez', fueron algunos de los que muchos twitts que escribió.



La frase



"Celebro el avance de de las cuestiones de género y de la conciencia de las cuestiones de género'



(Mónica Gutiérrez, en diálogo con Ciudad Magazine)







El oro

Muerta de amor con Ema y mascotera de alma Eugenia Tobal comparte con sus seguidores varias fotos de la beba junto a sus perritos. "Cuando el amor copia las formas: en espejo Ema y Romeo. Así lo expresan y no les hace falta hablar. Amor incondicional' escribió en su Instagram junto a esta postal.

El barro

Luciana Salazar fue el blanco de las críticas por su atuendo en fiesta de la revista Caras en Punta del Este. La rubia eligió un vestido plateado con profundos tajos, que hacían presumir que no llevaba ropa interior; y no se salvó de las críticas. Desde '¡¿Hay necesidad?!' hasta "¡Se le ve la vagina!', dijeron de todo.