"Yo soy violenta. Le pegué a varios de mis novios. Le pego sólo a los hombres. Soy una chica violenta. Yo vivo en otro mundo o vivía", dijo Fabiana Cantilo, invitada a PH. Y agregó: "Eso era antes, hoy no entro ahí. Por eso es importante decirlo, que si te drogás, terminás en esa. La violencia de género es de los dos lados a veces. Yo no fui golpeada, yo los incitaba a que me golpeen, no es siempre lo mismo, pero yo lo debo confesar".