Tras los rumores sobre el final de su relación con Giannina Maradona en septiembre de este año, Daniel Osvaldo fue visto “a los besos” con una famosa periodista por las calles del barrio porteño de Palermo. Según diferentes indicios y la confirmación de la periodista Pilar Smith, el exfutbolista habría encontrado un nuevo amor y esta vez, sería con la conductora de C5N, Daniela Ballester.

Daniel y sus relaciones públicas y amorosas oscilaron siempre. Luego de la ruptura con Jimena Barón, con quien comparte un hijo -Momo- y tras el romance con Giannina, actualmente, el músico permanecería dentro del círculo mediático junto con Ballester, según lo informó Smith este miércoles en su programa de Net TV.

Las sospechas del romance comenzaron cuando la periodista e instagramer, Juariu, desde su cuenta oficial, compartió diferentes imágenes en las que estudió las presuntas señales de que ambos compartían los mismos espacios y eventos. En primer lugar, señaló que los dos se seguían en la plataforma. Luego, que aparentemente compartieron la misma ubicación en el show de Enrique Bunbury en el Movistar Arena.

Como tercer indicio, Juariu mostró los ‘Me Gusta’ que ambos intercambiaron en las fotos, en especial él: “Y claro, el likeador serial en todas las imágenes, likea”. Como último dato, y tal vez el más importante, enseñó la captura en la que Ballester fue a ver la banda de Osvaldo, Barrio Viejo.

Luego de estos rumores que iniciaron desde las redes sociales, fue Pilar Smith desde su programa Gossip en Net TV, quien habló al respecto y aseguró que ella misma vio el apasionado beso que la periodista y el artista se dieron en plena vía pública.

“Romance exclusivo de Gossip, ella es periodista, él es exjugador de fútbol, a los besos hace 25 minutos sobre la calle Gorriti, con la mala suerte de que yo estaba saliendo para acá, mucha mala suerte. No se podían despegar (…) Lo vi con mis propios ojos, era con lengua seguro, porque estaban sopapa, sopapa”, comenzó Pilar con su relato.

Y luego agregó: “Él en su camioneta 4×4, polarizada, pero, sin embargo, yo los vi, los vi (...) Daniela Ballester en Palermo, bajo el diluvio universal, en la RAM de Daniel Osvaldo, a los besos (…) los vi yo, sin anteojos, pero los vi”.

Luego de la serie de besos que ambos se dieron arriba de la camioneta, la periodista continuó: “La vi bajar a ella, yo cuando la vi bajar a ella dije ‘viene a América’, yo estaba en Radio La Red, Dije va a ingresar a Gorriti. Pero no, no, no, se fue corriendo (...) Yo creo que vienen desde hace rato”. De esta manera, según lo que deslizó la conductora del ciclo de espectáculos, un nuevo romance estaría en puertas. De momento, ninguno de los involucrados habló de esto.

El paso de Daniela Ballester por un reality

Ballester cobró popularidad en 2001 cuando formó parte de la edición de Gran Hermano y llegó a ser una de las cuatro finalistas junto a Tamara Pagani, Gastón Trezeguet y Marcelo Corazza, quien resultó ganador. Al salir de la casa, se metió de lleno en los medios, pero ya desde otra faceta. En la actualidad se desempeña como periodista y conductora de C5N.

La razón por la que Giannina Maradona y Daniel Osvaldo se separaron

A pesar de las idas y vueltas de la relación, Daniel Osvaldo y Giannina Maradona le pusieron un punto final definitivo a la relación. Más allá de la polémica que se generó a causa de que la hija del 10 era amiga de Jimena Barón, la pareja convivió en buenas condiciones hasta que en septiembre de este 2023 se dio a conocer la razón de su ruptura.

Según dijo Juan Etchegoyen en Mitre Live, “Giannina Maradona y Daniel Osvaldo estarían distanciados hace un mes (agosto). Lo pongo en potencial porque a mi Giannina no me lo confirma y yo lo cuento porque viene del círculo íntimo esta información. La decisión la habría tomado ella”. Además, agregó: “Yo creo fuerte en estos datos que te estoy dando. Mi fuente me habla de un desgaste total y que ya no congeniaban como antes, cómo que se terminó la magia que en algún momento hubo”.