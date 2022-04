Fabio Cardone, hermano de la reconocida modelo argentina Daniela Cardone, fue encontrado sin vida en la mañana de este viernes en Río Negro. El cuerpo del hombre de 51 años estaba en una construcción abandonada de la Costanera de Viedma, cerca del Club Náutico La Ribera.

Los medios locales que dieron a conocer la noticia indicaron que el fallecido vivía en la indigencia. Aún no se confirmaron las causas de la muerte, solo informaron que el deceso de Cardone habría sido el jueves por la noche.

"No hay indicios de violencia en el cuerpo. Aparentemente es una persona que no tiene domicilio, que pernoctaba en el lugar, que se habría caído en el transcurso de la noche, y eso habría producido el deceso. Otra de las personas que pernocta en el lugar lo encontró en la mañana e inmediatamente salió a buscar ayuda policial", comunicó la fiscal Paula Rodríguez Frandsen.

La propia Daniela Cardone se refirió el tema y lamentó profundamente el fallecimiento de su hermano. "Esta mañana -por ayer- me avisó mi hermana Romina que vive cerca de Viedma. Le están haciendo una autopsia, aparentemente se cayó de un edificio de construcción en Viedma. Todavía no sabemos nada, justo es fin de semana y encima feriado, así que hay que esperar a que realmente nos den la información", contó la modelo en LAM.

Al mismo tiempo, la mediática desmintió las versiones que indican que Fabio vivía en la calle: "Él tenía su departamento, pero por ahí tenía algunas juntas que no sé si hablar de ese tema, pero realmente lo que él elegía hacer era su vida. Él estaba bien, pero lo ya tenía una edad que eran sus decisiones algunas cosas. Eso que dicen que él vivía en ese edificio no es así".

"La verdad es que ahora hace mucho que no hablábamos. (Mi hermana) Romina es la que estuvo más presente por vivir cerca. Es un shock grande. Es tremendo esto de no saber, hasta que decida el juez. Yo no puedo creer que sea él. Estoy muy consternada y no les puedo decir más nada", cerró conmovida Cardone.