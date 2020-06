Ennio Morricone y John Williams fueron distinguidos con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2020, según ha dado a conocer el jurado tras reunirse de forma telemática a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19.

Ambos compositores son leyendas vivas del cine, y han firmado algunas de las bandas sonoras más importantes de la historia del séptimo arte. Con su elección, el jurado ha querido reconocer "el valor fundamental de la creación musical para el cine" a través de "dos de los compositores vivos más venerados en todo el mundo" que "han enriquecido con su talento cientos de películas".

"Mientras Morricone construyó su reputación poniendo música desde Europa al lejano oeste americano, Williams trasladó el espíritu de la tradición sinfónica vienesa a grandes éxitos de Hollywood", señala el acta sobre estos dos compositores, cuya "extensa y variadísima obra" tiene en común "su deslumbrante capacidad para traspasar géneros y fronteras".

Ellos, añade el acta, muestran "un dominio absoluto tanto de la composición como de la narrativa, aunando emoción, tensión y lirismo al servicio de las imágenes cinematográficas" y están dotados de una "inconfundible personalidad". Además, destacan, entre sus obras se encuentran "algunas de las composiciones musicales más icónicas del séptimo arte, que ya forman parte del imaginario colectivo". "Sus creaciones llegan incluso a transformarlas y trascenderlas, sosteniéndose por sí mismas como magníficas obras sinfónicas que se encuentran entre el repertorio habitual de las grandes orquestas", concluyen.

"He elegido escribir música como una forma de comunicación. La música, de hecho, sin que haya nadie que la escuche, no tiene sentido. He trabajado toda la vida tratando de mejorar, intentando no estar nunca parado, de no sentarme jamás y mirar hacia atrás, a todo lo que he hecho. Tengo 92 años y veo que la Familia Real de España y la Fundación Princesa de Asturias quieren reconocerme con este prestigioso Premio. Hoy es un día para reflexionar y pensar en el camino recorrido, sentir con humildad y gratitud que, quizá durante mi trabajo, he sido capaz de llegar a las personas y compartir con ellas la experiencia única que es la música. Esto es lo que significa para mí el Premio Princesa de Asturias de las Artes", ha declarado Morricone.

"John Williams y yo hemos tenido un recorrido paralelo en nuestras carreras, compartiendo el mismo amor y compromiso hacia la música y hacia la música en el cine. Escribir música significa también vivir en una profunda soledad y concentración. Siento que con John comparto la misma ética y dedicación constante que nos convierte no solo en compañeros, sino también en hermanos", ha añadido.

Ennio Morricone

Ennio Morricone (Roma, 1928) ha compuesto la banda sonora de más de quinientas películas y series de televisión. En 2006 recibió el Oscar honorífico, y en 2016 recibió el Oscar a la mejor banda sonora por su trabajo para «Los odiosos ocho», de Quentin Tarantino.

Fue el broche de oro para un hombre que se hizo grande en el spaghetti western, de la mano de su amigo Sergio Leone, con el que trabajó en cintas como «Por un puñado de dólares», de 1964, «La muerte tenía un precio», de 1965, o «El bueno, el feo y el malo», de 1966. También ha firmado otras bandas sonoras memorables, como la de «Cinema Paradiso» o «La misión», entre muchas otras.

John Williams

John Williams (Nueva York, 1932) ha ganado el Oscar en cinco ocasiones y tiene en su haber 52 nominaciones, siendo el segundo hombre con más nominaciones después de Walt Disney. Ha puesto música a algunas de las franquicias más conocidas del cine, como «Indiana Jones», «Superman», «Harry Potter», «Jurassic Park», «Tiburón», «La lista de Schindler», «E.T.», «Solo en casa» o «Star Wars», entre otros muchos títulos. Ha compuesto la música de toda la obra de Steven Spielberg, a excepción de tres películas.

Sus primeros trabajos en el cine fueron para comedias, como es el caso de «How to Steal a Million», protagonizada por Audrey Hepburn y Peter O'Toole, cuya banda sonora firmó como Johnny Williams.

Anteriores premiados

El pasado año, el Princesa de Asturias de las Artes recayó en el dramaturgo inglés Peter Brook, considerado uno de los grandes renovadores de las artes escénicas y reconocido por sus montajes de alto compromiso estético y social. En ediciones anteriores, este premio ha distinguido a Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Michael Haneke, Norman Foster, Woody Allen, Paco de Lucía, Vittorio Gassmann, William Kentridge o Bob Dylan, entre otros.

Cada galardón está dotado con una reproducción de una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y 50.000 euros.

El de las Artes es el segundo galardón en fallarse este año, después de que el miércoles se concediera el Princesa de la Concordia a los sanitarios españoles por su entrega y sacrificio para hacer frente a la pandemia del coronovirus.