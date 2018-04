No es precisamente de la canción que popularizó Juan Carlos Baglietto en los '80, pero muchos se quedaron repitiendo "Era en abril....". Sí, era el 9 de abril, pero al final no. Marcelo Tinelli decidió que volverá a la pantalla chica en julio, tal como se dijo en Los ángeles de la mañana, que conduce Ángel de Brito, que repetirá en el jurado del certamen. Yanina Latorre contó que será el 2 y Fabián Doman también lo anunció por Twitter; y aunque muchos portales lo dan como una certeza, el mismo Tinelli creó cierta incertidumbre luego que le contestara personalmente, por el mismo medio, al periodista: "¡Gracias, Fabi querido! No está firmado, pero estamos muy cerca". También Lourdes Sánchez, pareja del productor de Showmatch Pablo "Chato" Prada, quien corrigió a Latorre: "Pongámosle julio", dijo sin precisar día, cuando también se especula que podría ser finalizado el mundial de Rusia. Como sea, el mes está; y el día 2 pisa fuerte.



La temporada 2018 llega con novedades, que van saliendo a la luz con cuentagotas, sabido es el hermetismo de staff. En principio, va de la mano de la nueva productora que encaró el conductor tras desvincularse de Ideas; y que se llama Laflia. Otro de los temas que ya está haciendo ruido es quién se sentará en la silla del cuarto jurado que dejó libre Pampita (ver abajo). Y muchos dedos señalan a la bella bailarina y ex campeona Laurita Fernández, de hecho, lo dan como cerrado. La rubia es la pareja de Fede Bal (hoy panelista en el programa de Pampita, en la competencia) y ahora está protagonizando en teatro el musical Sugar (producida por Susana Giménez, estrella de Telefe), datos nada menores. Además Sánchez adelantó que el Bailando tendrá otro programa satélite (como lo fue Este es el show) conducido por Polino, y en el que podrían participar Luciana Salazar y Silvina Escudero.



Pampita, en la mira

Pampita Online. Dicen que el rendimiento no satisface a las autoridades del canal.

El año pasado, Pampita anunció que dejaba el estrado de Showmatch por otra propuesta. La oferta en cuestión venía del canal de la competencia, Telefe, donde le propusieron conducir. Y así, la semana pasada, debutó Pampita Online en la TV abierta, con amigas de la modelo y un par de caras conocidas del "Bailando..." (como Fede Bal y Sol Pérez). Pero no pasó mucho tiempo para quedar en el blanco de las críticas, y no sólo externas. Trascendió que el envío transita en la mira de las autoridades del canal, que no estarían muy conformes con el rating logrado por Ardohaín y su troupe; que empezó bien (aunque no llegó a las dos cifras), pero se fue desinflando. Medios nacionales cuentan que la crítica es que la ex jurado de Showmatch tiene "poco carisma y simpatía", y tampoco levantan el pulgar a los panelistas. Es más, hasta se habla de que consideran bajar el programa. Además, desde el entorno de Tinelli -su ex jefe- también le disparan con munición gruesa. Días atrás, "el Chato" Prada lanzó elípticamente que el envío parece "Este es el show" y Ángel de Brito y su gente la acusaron de robar información.