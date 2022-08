Por Leonardo Muro

En 2020 el dúo inglés Erasure publicó el álbum “The Neon”, con el que consiguieron ingresar al Top 10 en distintos países del mundo, pero particularmente se ubicó en el N°4 del chart británico, su mejor posición en 26 años, desde el disco “I Say I Say I Say” (1994).

Durante la pandemia, Vince Clarke tomó fragmentos de las canciones de “The Neon” y las reelaboró creando nuevas canciones, luego le pasó el material a Andy Bell quien las trabajó junto a Gareth Jones, colaborador de muchos años de Erasure. El producto de ese trabajo es el que integra el álbum de estudio N°19 del dúo, “Day-Glo (Based On A True Story)”. Este no es un disco de remezclas ni reversiones, es algo distinto, son canciones nuevas basadas en fragmentos del disco anterior, incluso hay guiños al Depeche Mode de la primera mitad de los 80s, banda de la que Clarke fue fundador. Pero también podemos escuchar otras canciones del dúo a lo largo del disco, es imposible no reconocer ecos de “You Surround Me” (1989) en “Now”, por ejemplo.

“Day-Glo (Based On A True Story)”, no es un típico disco de Erasure, porque si bien se escucha la voz de Andy Bell, salvo 2 de las 10 canciones que integran esta producción no tienen letra, Bell canta, su voz está presente pero sin letra y sin la clásica estructura “verso-estribillo-verso-estribillo”, aquí manda la libertad creativa de Clarke y gana por goleada, no es un disco para cantar en estadios, es un disco para disfrutar, no son canciones para cantar en la ducha, es un álbum lisérgicamente adictivo, solo basta darle Play para no querer que termine.

“Day-Glo (Based On A True Story)”, es synth pop del bueno, es Erasure rompiéndose y armándose de manera distinta, logrando una nueva categoría de genialidad creativa en donde entregan un material diferente pero sin perder identidad, porque la esencia de Erasure está allí.

Si bien contiene material animado, es imposible no seguir con el pie o la cabeza el ritmo de “Inside Out”, no se trata de un disco de celebración y está muy lejos de ser un álbum eufórico, “Day-Glo (Based On A True Story)” es introspectivo pero no oscuro.

Erasure rompe sus propios límites y los eleva a un nuevo nivel, una verdadera Caja de Pandora donde todo puede suceder y todo es magnífico.