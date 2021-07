María de Buenos Aires, la opereta compuesta por Astor Piazzolla, con textos de Horacio Ferrer, que el Teatro del Bicentenario llevó a escena en 2018, abrirá mañana el Segundo Festival de ópera del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña de México que se transmite online por sus redes y por el canal TV4 de Guanajuato (a las 17 argentina). Así, esta producción propia del complejo dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura provincial tendrá su debut en el país azteca y sumará a la difusión digital que ha tenido en los últimos dos años, que hace que en Youtube acumule 10.670 vistas y tenga más de 7.000 reproducciones en Facebook de las dos veces que el TB la transmitió. La pieza, que tiene la dirección musical del bandoneonista Esteban Calderón, fue protagonizada por la mezzosoprano porteña Solange Merdinian y el cantor mendocino Diego Flores. El actor local Silvio Guevara tuvo un importante rol como El Duende y por eso DIARIO DE CUYO habló sobre las expectativas de esta participación en el extranjero de la obra.

"Es un logro para la cultura sanjuanina, un logro para el Teatro del Bicentenario, para todos mis compañeros, la gente de la orquesta y personalmente, además, es una alegría. Me siento muy contento y agradecido a mi profesión y mi trabajo y me gustaría obviamente que María se pudiera realizar allá, en Guanajuato" contó el artista reconocido en el ámbito teatral además como productor y manager. Guevara reconoció que fue un personaje bisagra en su carrera actoral, con el que tuvo que trabajar especialmente para componerlo. "Yo tuve dos momentos, primero la letra, es un texto poco convencional, es una rima rara, tiene sus características, encima es un personaje que está casi todo el tiempo en escena y va contando la historia. Me preguntaba cómo la contaría un duende sanjuanino, cómo la interpretaría" compartió Guevara, y agregó: "Es un personaje icónico para mí. Tuve que encontrar otra forma de estudiarlo, la búsqueda fue diferente. Yo nunca había trabajado con una orquesta, entrar en el tiempo que tenía que entrar, en los ensayos yo decía, sí lo sé hace, pero cuando estás con la orquesta en vivo es difícil, además está esto de la carga de que si uno se equivoca y se para todo", expresó el actor. Guevara marca tres momentos importantes para él en este espectáculo: "El más fuerte es la Romanza del Duende, que casualmente es el cuadro de la obra con el que audicioné.

Después está la pelea con el bandoneón e indudablemente el comienzo de la obra es uno de los momentos donde sentí que se me salía el corazón más que en toda mi vida, que en mis 45 años en ese momento" recordó. Y este año, en marzo, tuvo la oportunidad de volver a ponerse en la piel de El Duende, que vivió como algo muy especial. "He tenido la posibilidad de volver al teatro en un momento en el que no se podía ir al teatro" sostuvo el actor que anteriormente fue parte de puestas de elencos locales y también tuvo roles principales en varios de los espectáculos finales de la Fiesta Nacional del Sol. "Me gustaría que María de Buenos Aires volviera a escena en vivo, que se pudieran funciones en todos los lugares que se pueda y viajar con la obra. Me parece posible, no somos tantos y es un equipo lindo" se esperanzó Guevara.