Hace 2 décadas, Andrea Gentili leyó un artículo sobre el maestro Oscar Kummel, sus obras, su magia y los talleres de formación actoral que dirigió por tantos años y decidió dar sus primeros pasos en el teatro. Y ahora, en el camino profesional, actuará en la 12da edición del Festival Internacional de Teatro Independiente Pirologías, que se lleva a cabo de manera presencial y online desde Buenos Aires hacia diferentes países de América latina y Europa. La cita es hoy a las 22 hs, con entradas a la gorra virtual a través de alternativateatral.com.ar, la programación está disponible en www.pirologias.com.ar.



En el encuentro, que continuará hasta el domingo próximo -en las puertas de las casas, calles, en formato radioteatro y desde las pantallas-, la actriz se proyectará de la mano de Solas-única escena, de factoría local, que ya contó con la participación de actrices de diferentes ciudades del país. Con esta gestión colectiva y autogestiva, que tiene la producción de Lorena "La Negra" López, Tachi Saez y Lila Guzmán; Gentili mostrará su arte con la pieza "El mundo es de ellos", de la dramaturga Mariela Domínguez, de San Luis.



"Es una gran oportunidad estar en este hermoso encuentro del que había escuchado hablar un montón. Los festivales tienen una magia especial, uno conoce gente, hace amigos... y encima me toca encontrarme nuevamente con mis compañeras, con las que debutamos con esta obra el 18 de septiembre pasado y ahora repetiremos, porque en esta ocasión también será en vivo, no grabado. ¡Así es que es doble emoción!", destacó Andrea.



Sobre el trabajo en sí, la artista manifestó que en cada edición de "Solas..." siempre hay cuatro actrices versionando un mismo texto. Esta vez, ella participó con Andrea Simón de Mendoza, Tuly López de Tucumán y Mariela Rígano de Buenos Aires. "Aquí, cada una armó su escena con este hermoso texto que habla del lugar que ocupa la mujer en el mundo de los hombres, esto de estar signada a una maternidad, los desaparecidos, la lucha feminista, los derechos humanos y el Ni una menos, según la interpretación de cada una. Tachi y la Negra me acompañaron un montón, sobre todo, en los momentos de inseguridad porque tuve que autodirigirme, algo que no hice nunca. Pero la escena salió ¡Y quedó! Me lloré todo", explicó la actriz de 37 años que, en sus inicios, también fue parte de la compañía de Kummel hasta 2005 y de Sobretabla hasta 2011, cuando decidió tomarse "un tiempo" para bucear en otras actividades como intervenciones artísticas, talleres para niños y teatro comunitario. Sin embargo, detrás de eso, vino la necesidad de alejarse "por alguna extraña razón" que no sabe describir. Pero llegó la pandemia y, con ella, el deseo de no seguir postergándose y la invitación a Solas...



"Cuando me llamaron, no lo pensé ni un segundo. Estoy segura que será emocionante y movilizador. Ya acomodé el vestuario y estoy lista para el encuentro con el teatro otra vez", añadió la también Trabajadora Social agradecida por ser parte de uno de los más importantes acontecimientos independientes, que reúne a grupos, creadores y realizadores de Argentina, Latinoamérica y el mundo -en sus 11 ediciones ya recibió 120 espectáculos de 25 países.