Marcos Ordán

Marcos Ordán, en una nota que brindó a Cadena 3, sugirió que Daddy Yankee utilizó para su tema “Que tire pa´ lante” parte de la canción del sanjuanino "Puerta de acero".

Si bien el artista no denunció formalmente que se trate de un plagio, sí marcó similitudes entre uno y otro tema musical. "No lo descarto pero tampoco puedo decir que lo sea, no juzgo artistas", dijo el artista local.

Aquí, el pedazo de la canción que despierta la polémica:

#SanJuan

El músico sanjuanino @mamaordan sugirió que @daddy_yankee plagió el tema “Que tire pa´ lante”

Escuchá y opiná pic.twitter.com/GIUFcjnDEl — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) October 23, 2019

Estos son los dos temas completos: