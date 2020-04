La consigna fue tan clara y como atractiva. Tomar de la galería algunas obras de la colección, las que quisieran; e intervenirlas. Hecha la invitación a productores visuales y estudiantes de arte y carreras afines, varios comenzaron a dar rienda suelta a su creatividad y modificaron cuadros, esculturas e instalaciones con sus toques personales. Pero tranquilos, que no trabajaron en las obras reales, físicas; sino en las fotografías de las mismas que están en la galería virtual. "Colección intervenida" se llama la entretenida iniciativa del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson -todavía abierta (ver aparte)- que pone el acento en la "apropiación digital de obras que conforman el acervo". Si bien la cuarentena impuesta por la pandemia no fue una temática impuesta, sí tiene que ver con el origen de esta movida, por lo que la mayoría de los artistas la reflejaron en sus elecciones. Así pueden verse retratos con barbijos, fumigadores en medio de un bucólico paisaje o pueblos desprovistos de sus habitantes; y lo cierto es que más de uno se roba una sonrisa.



"La convocatoria surge a partir de la necesidad de activar espacios de diálogo institucional con creadores de diferentes disciplinas, invitando a que intervengan el patrimonio provincial como trabajo colaborativo en épocas de cuarentena social obligatoria. El museo y el arte, son espacios de activación de procesos y de apertura a nuevas y variadas posibilidades. La apropiación, la cita, la actualización de contenidos, las galerías virtuales... son posibilidades para activar y vincular a creadores locales en un arte sin fronteras, comentó a DIARIO DE CUYO el director del Museo, Emanuel Díaz Ruiz, para quien las intervenciones posibilitan "algo fresco y divertido en épocas tan convulsionadas".



"La iniciativa me parece excelente, nos impulsa no sólo a difundir parte de nuestro trabajo como artistas sanjuaninos, sino que también a reinterpretar obras que forman parte de nuestro patrimonio cultural, desde la contemporaneidad", opinó Lolo Riquelme, uno de los que se atrevió a poner "manos a la obra". "Me encantó! El hecho de poder intervenirlas es un placer enorme, poder ver una obra de artistas tan reconocidos siendo modificadas por artistas locales que, en mi caso, estamos en proceso de estudio, sinceramente me parece una iniciativa excelente y espero que comenzamos a revalorizar más el arte en todo sentido, ya que en éstos días de aislamiento, ayuda a muchas personas a pasarlo de una mejor manera", acotó Facundo Felamini.



Si bien algunas de estos trabajos ya pueden observarse en las plataformas del Museo, una vez recepcionada la mayor cantidad de producciones individuales, se realizará con ellas una galería virtual, para que puedan estar a la vista de todo el público.



El dato



"Colección Intervenida" -una de las propuestas del Museo- invita a artistas visuales y estudiantes de arte y carreras afines a ser parte de este proyecto. Deben ingresar a www.museofranklinrawson.org, elegir una obra, intervenirla y enviarla por correo electrónico a museobasj.registro@gmail.com