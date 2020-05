Ethel, que va ajustando cada vez más sus imitaciones, se animó incluso a hacerlas con su propia voz, y con muy buena recepción.

Y de un día para otro, el teléfono de Ethel Herrera no dejó de sonar. Fue desde que sus videos imitando a María Elena Fuseneco en TikTok se hicieron virales y lograron trascender la aplicación. Incluso medios nacionales, debido al furor, se hicieron eco de las divertidas y logradas interpretaciones de la simpática mendocina, a quien además le juega a favor un gran parecido físico. Ethel tiene 32 años y no es actriz, pero reconoce con una sonrisa que con todo lo que se generó, no deja de considerarlo. Ama de casa, estudiante de Relaciones institucionales, Ceremonial y Protocolo; y mamá de una niña de 7 años, fue de casualidad que la extrovertida mujer cayó en el embrujo de estos entretenimientos que más adeptos han sumado desde la cuarentena. Ni hablar cuando se topó con los TikTok de María Elena, personaje que, como a tantos, siempre le cayó en gracia.



"Mi hija se la descargó en su tablet y me mostraba videos. Un día me pidió mandarle uno al papá y para poder hacerlo, como ella no tiene Whatsapp, la descargué en mi teléfono. Hicimos unos con mis mascotas y a los días recién, ya hace un mes, grabé el primero de María Elena, el del cerdito", comentó a DIARIO DE CUYO Ethel, quien lógicamente ha seguido la tira. Lo que no se imaginó nunca es lo que iba a suceder después. "Cuando lo puse en mi estado de Whatsapp me llovieron los comentarios de mi círculo íntimo, pero el impacto afuera fue impresionante. Al otro día, cuando me puse a ver el TikTok, tenía un montón de reproducciones e inmediatamente empezó a subir el número de seguidores. Cuando llegué a 500 me pareció una barbaridad, y de repente fueron mil y me dije "¿qué le pasa a la gente?". Ahora ya se me va el número permanentemente", se explayó. Consecuencia de todo eso fue la repercusión nacional: "Es algo que no me esperaba, que no busqué. No estoy acostumbrada, así que me sorprendió, pero para bien!", dijo Herrera, quien asegura que María Elena la "persigue" desde siempre.

"Hace más de 10 años María Elena me habita, pero no sólo por el parecido físico, sino porque también tengo mucho de ella".

"Toda la vida me dijeron que me parecía a ella. Imaginate que esta serie tiene más de 10 años y la siguen dando! Así que hace más de 10 años María Elena me habita, pero no sólo por el parecido físico, sino porque también tengo mucho de ella. Yo también soy intensa y de defender lo que quiero y lo que me gusta; tengo esa espontaneidad y por ahí esas explosiones "mariaelenísticas"... lo bueno es que no me pongo a gritar ni a insultar, tampoco para tanto", se ríe Ethel, quien fue ajustando cada vez más las caracterizaciones.



"Empecé a ver en YouTube cómo eran las escenas de esos TikTok, pero lo que más me preocupaba era la ropa, porque María Elena usa esas prendas tan aseñoradas; así que me puse a ver qué tenía. Ahora los videos son cada vez un poquito más cuidados para no causar una desilusión en los seguidores. María Elena en un personaje pilar y Érica Rivas, a quien considero una actriz brillante, le dio una identidad única, ni en la tira original tiene tanto protagonismo como logró en Argentina. Yo me baso mucho en eso, pero también pongo mucho de lo mío, hasta hice uno con mi voz porque me lo pedían y no me animaba porque no sabía si les iba a gustar, era una decisión un poco jugada, pero gustó", explicó la tiktoker, a quien sus admiradores postulan como el reemplazo en la versión teatral de Casados con hijos, ante la baja de Érica Rivas (ver aparte).



"Me llegaron mensajes de que hablaron de eso en programas y si ponés mi nombre en Google sale una catarata de cosas que me sorprende! Esto es un boom viral y puede que llegue a los productores como que no, porque depende de muchas cosas. Sí noto en la gente, desde la baja de la actriz, un descontento, como que algo va a faltar...", expresó Ethel, que no ha tenido contacto con productores o elenco, aunque recuerda contenta que "lo único fue que en un video mío publicado en Instagram, Érica puso en los comentarios un emoji con corazones y signos de admiración".



- ¿Fantaseás con la idea de que la convoquen, te animarías?

- ¡Sí, claro! Cuando vi mi primer video, lo primero que hice fue reírme, me causó gracia verme y fue un disparador también. Descubrí que me divierte, que me hace feliz, que me gusta sacar una sonrisa a quienes me ven. Todos se sorprenden porque ni yo sabía de esta faceta... qué se yo... Mi intención siempre fue divertirme, si llega a más o no, habrá que ver".

EL PERSONAJE

Érica Rivas le dio vida a María Elena Fuseneco, uno de los personajes de la sitcom argentina Casados con hijos. Telefe la emitió en 2005 y 2006, aunque debido al éxito, repite en pantalla. Este año nació la versión teatral -estrenará en 2021 por la pandemia- con los protagonistas originales, excepto justamente Rivas, que no llegó a un acuerdo. Esposa de Dardo (Marcelo Debellis), vecina de los Argento (Guillermo Francella, Flor Peña y los hermanos Lopilato) es una mujer de clase media, clasista y emocionalmente inestable que fue ganándose a los espectadores con sus ocurrencias y reacciones desmedidas que dieron pie a memes, stickers y desafíos de TikTok.