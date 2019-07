Hace unos días, y a raíz del fallecimiento del ex participante de Cuestión de peso Maxi Oliva, el doctor Alberto Cormillot visitó el piso de Intrusos (América, lunes a viernes a las 13) para hablar del flagelo de la obesidad y del programa.

Sin embargo, en un momento de la charla el tema disparó para los conductores que habían pasado por el ciclo desde sus comienzos hasta ahora. Cormillot destacó a Mariano Peluffo como el mejor de todos y recordó lo mal que lo había pasado con Andrea Politti, a quien acusó -entre otras cuestiones- de "darle poco espacio a los profesionales".

En ese contexto habló Cecilia "Chechu" Rolle, una de las participantes más representativas y picantes de Cuestión de peso, quien recordó de muy mala manera a Politti.

"Siempre digo que Cuestión de peso es parte de mi familia. Para mí es un orgullo participar del programa. Fui finalista con Maxi en 2006 y compartí muchas cosas con él y su familia. Yo me veía venir lo de él porque su obesidad era muy grande. Había cosas irremontables porque su cuerpo estaba detonado y no daba para más", manifestó con respecto a su excompañero.

Aunque dejó una reflexión polémica: "Si hay que buscar un responsable de su muerte no fueron los profesionales, sino él mismo", respondió ante una consulta de Damián Rojo. "Se externó de la clínica porque extrañaba a su familia. Si yo tuviese la obesidad que él tenía no abandonaba mi tratamiento. Lo adoraba a maxi y hablamos muchas cosas de nuestra intimidad. Pero si uno no lucha por uno mismo, no lo va a hacer nadie".

Después sí, metida de lleno en el tema Politti, Chechu fue contundente: "Andrea tenía problemas con los profesionales y con los participantes. Cuando nosotras éramos gordas era divina. Cuando después adelgazamos en la segunda temporada en 2007 y nos mostrábamos con minifaldas y más provocativas, se armó el problema con ella".

"Tuvo celos de nosotras y hasta me dejó afuera del programa. No nos dejaba avanzar cuando veía que le hacíamos sombra", sentenció ante la sorpresa de los periodistas. Y relacionó la reacción de la conductora con una cuestión de género. "Con los hombres era distinta. Competía solamente con las mujeres".

"Ella fue una persona que nunca le interesaron los gordos. En los cortes se metía atrás del monitor y no le importaba nada de nosotros. A diferencia de Claribel Medina que siempre nos preguntaba cómo estábamos. Tengo un recuerdo malísimo de Andrea, pese a que yo la admiraba. Inclusive ella fue quien me puso Chechu en el programa", reconoció.

"Andrea no entendía la temática de la obesidad. Tenía pánico de ser gorda. Inclusive cuando la abrazaba la veía fajada. Por eso tenía las lolas para arriba. Ella odiaba su gordura", sentenció lapidaria. Y siguió con sus reclamos: "No tenía compromiso con nosotros. Y los celos eran terribles.

"Andrea una vez bajó mucho de peso y lo hizo con el doctor Ravenna, que era competencia de Cormillot, le recordó Angie Balbiani. "Tal cuál, eso demuestra que nunca le importó nada de lo que hacía el doctor o lo que hacíamos nosotros", sentenció Cecilia.

"De los cuatro conductores que tuvo el programa (Politti, Claribel Medina, Fabián Doman y Mariano Peluffo) Andrea fue la peor con nosotros. Somos personas enfermas y nunca nos dio contención ni se involucró con nosotros", describió.

En otro tramo de la entrevista con el ciclo chimentero, Chechu contó otra situación que le molestó mucho. "Con Cormillot se llevaban mal. Cuando fue la Ley de Obesidad ella se quiso adueñar de haber conseguido esa ley. El doctor había peleado por años para eso y obvio que ella colaboró, pero fue entre todos y no sólo un mérito de Politti. La ley es de todos".

La exparticipante contó otra interna, que involucró a una compañera suya. "A Guadalupe, que era como mi contrincante y hoy seguimos siendo amigas, una vez le dijo algo muy feo. Una vez Guada la dejó pintada al aire porque no quiso contestarle algo, y ella la amenazó con que la iba a hacer echar del programa si le volvía a hacer algo parecido".

Además recordó que "A mí me echó del programa y casi no me operan. Nunca supe el motivo y nadie me lo explicaba. Hasta que un mes después Andrea me llamó y me pidió disculpas, aunque yo no sabía por qué pasó eso".

"La relación entre Cormillot y Politti era tirante por parte de ella. Alberto era un señor y nunca le faltó el respeto. Por lo menos nunca delante nuestro. Alberto sabía cómo tenía que manejar el programa y Andrea no se lo permitía. Fijate ahora con Peluffo la gente está súper enganchada con los temas de la salud y funciona bien el programa", cerró tan picante como durante toda la charla.